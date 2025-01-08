世外桃源基金會助弱 捐375台吸塵器

財團法人世外桃源文教基金會捐贈市值逾106萬元共357台吸塵器。（社會局提供）

2025/01/08 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕金蛇年春節將至，財團法人世外桃源文教公益基金會昨到桃園市政府，捐贈市值逾一○六萬元的三五七台吸塵器，將透過桃園市安家實物銀行媒合，嘉惠弱勢家戶，市長張善政代表受贈並表達感謝之意，他說，這將幫助弱勢戶在農曆年前大掃除時，能夠輕鬆打掃、除舊布新。

張善政表示，世外桃源基金會二○一八年迄今，每逢春節、端午及中秋，皆與安家實物銀行合作做公益，累計捐贈品項不計其數，金額已逾一二○○萬元。

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世外桃源基金會董事長張育美表示，基金會是由桃園市企業聯合會捐助成立的公益團體，每逢三節都會回饋社會；市府社會局長陳寶民表示，公部門力量有限，若與民間力量結合，將能創造資源最大效益，歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位，可與安家實物銀行聯繫，專線03-3350628或透過「做好事公益平台」網站查詢。

此外，桃園市真善美社會福利基金會推廣年節愛心禮盒，今年除與知名品牌快車肉乾聯名合作，昨還邀模特兒出身的藝人郭源元擔任公益代言大使，她平時就熱愛時尚打扮，現場教導憨兒穿搭新年服飾，並陪伴他們手繪紅包袋當作活動抽獎品，呼籲民眾發揮愛心，購買年節禮盒，幫助憨兒實現更美好的生活。

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