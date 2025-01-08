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    海拔604公尺 巴陵加油站今開幕

    桃園市海拔最高的加油站中油巴陵加油站，今天開幕。（記者李容萍攝）

    桃園市海拔最高的加油站中油巴陵加油站，今天開幕。（記者李容萍攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕終於開站了！台灣中油公司斥資一億二千七百萬餘元，在復興區後山華陵里、海拔六○四公尺處建造「巴陵加油站」，元月三日開站營業，今日上午舉辦開幕典禮，是桃園市海拔最高的加油站，也是前往拉拉山、巴陵、宜蘭縣明池旅途中的好夥伴，讓後山居民、遊客「加油變方便」。

    桃園市海拔最高加油站

    巴陵加油站位於華陵里復興路九段一○○號，營運時間每天上午八點至下午四點卅分，僅今年一月廿八日除夕和廿九日正月初一提早卅分鐘打烊，供應油品種類有九二、九五無鉛汽油與高級柴油，錯過巴陵加油站，到宜蘭大同加油站的距離約卅一公里。

    以前後山部落居民、遊客上山前都必須先在前山角板山（復興加油站）加油再上山，否則下一座加油站就得要開八十五公里到宜蘭大同才能再加油，以往後山家戶因此存放汽油桶備用，相當危險，也常有遊客車子開到沒油，求助巴陵派出所、巴陵消防分隊「借油」應急。

    復興區後山地處石門水庫水質保護區，牽涉水土保持和用地取得不易，地方爭取多年的巴陵加油站，市府完成原停車場用地變更並提供土地，再分兩階段進行，第一階段為市府辦理下邊坡補強作業，總經費八千七百萬元，由中油全額補助；第二階段是中油建置含一個加油島、三個油槽，打造泰雅風格主題的加油站體，總經費四千萬元。

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