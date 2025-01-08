桃園年貨大街1/14登場 南華街週六起封街

年貨大街活動從14至27日，但配合攤販進場、撤場，南華街從11日起封街至28日。（記者謝武雄攝）

2025/01/08 05:30

今年在南門市場、南華街舉行 封街至28日

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府主辦「2025桃園年貨大街」，十四至廿七日在桃園區南華街封街、南門市場舉行，四十七家廠商設攤，包括百貨業統領、家樂福，還有咖啡、肉乾、蜂蜜等伴手禮及各式年菜，TOYOTA汽車、YAMAHA機車也摻一腳，種類涵蓋食衣住行等，希望滿足民眾採買年貨需求。

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汽車格暫停使用 3站牌改至民族路

配合年貨大街活動，南華街從十一日進場至廿八日封街，汽車停車格暫停使用，公車站牌（101桃園至果菜市場、117A桃園至寶慶路、601內壢至捷運迴龍站）暫時取消停靠，改至民族路（桃園國小旁之民族路口站）公車站牌搭乘。

中山路與鎮南街口 車輛只出不進

南華街封街期間交管措施，中山路與鎮南街口全天候管制車輛只出不進，民族路與文化街口早上七點至晚上七點管制車輛（住戶憑通行證可通行，外來客僅機車可通行），南海街全天候調整為雙向通行，南華街及南門公園規劃機車臨停區，方便機車族臨停。

垃圾清運部分，繞行南華街垃圾車改道，但增加下午一至二點清運時段，於中山路與南華街口、鎮南街與南華街口、文化街與三民路口定點收垃圾。

經發局長張誠表示，活動期間每日精彩表演，還有滿額抽大獎，獎項有雙人來回機票、精美家電等，開幕當天邀請人氣大廚吳秉承示範年菜作法。

張說，桃園年貨大街相關資訊去年十二中旬就張貼告示牌於各個主要路口、公車站牌，民眾也可瀏覽官網（https://www.taoyuanfood.com.tw/）、桃好您的心FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/EDB.TYCG/?locale=zh_TW）。

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