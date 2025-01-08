90條國道客運 春節優惠最高6折

春節九天連假，公路局一月廿四日至二月二日推搭乘九十條國道客運，享平日優惠或原票價六折優惠。（記者李容萍攝）

2025/01/08 05:30

4波車潮 公路局建議國一、國三車多時 改走台61線西濱快速公路

〔記者李容萍／桃園報導〕今年農曆春節九天連假，交通部公路局制定疏運計畫，預估北部地區可能有除夕返鄉、大年初一參拜、初二回娘家、初三至初五返鄉等四波車潮，建議在國道一、三號車多時，以台六十一線西濱快速公路為替代路線。

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觀音4路線幸福巴士 春節期間停駛

公路局北區養護工程分局長陳俊堯表示，為鼓勵民眾返鄉、出遊多利用大眾運輸工具，一月廿四日至二月二日，九十條國道路線享平日優惠或原票價六折，較往年的八五折還實惠；持台鐵、高鐵、國道客運同一電子票證，於十小時內轉乘市區客運、公路客運或幸福巴士，就有一段票或基本里程免費優惠，但桃園觀音T512、T513、T515及T516幸福巴士路線，春節期間停駛。

陳俊堯分析，近三年春節期間北部地區交通特性，預估今年首波車潮出現在一月廿四日下午下班後與廿八日除夕上午，台六十六線銜接國道及台六十一線南下會有較多車流；第二波為一月廿九日大年初一省道周邊廟宇參拜、短途走春及觀光風景區道路車潮，車流較無方向性。

第三波是一月卅日初二回娘家、卅一日初三中長程出遊車潮，將出現在各郊區省道及快速公路，尤其觀光熱點達到高峰；第四波收假車潮將從一月卅一日午後至二月二日初五，出現在台六十一線北上新竹香山路段及各銜接國道的周邊要道；北部易壅塞熱門時段與區域，預期為一月廿九日至卅一日上午九點至晚上七點，台三線三鶯老街至大溪慈湖、台三線關西至峨嵋路段等。

國道管制及替代道路規劃，一月卅一日至二月二日中午十二點至翌日零點，封閉台六十一線銜接國三西濱交流道北上匝道，北上用路人可續行台六十一線至八十三公里附近，右轉香山聯絡道銜接國三交流道；國道一號湖口至新竹為假期易壅塞路段，規劃台一線及台三十一線為往返新竹及桃園間的替代道路。

國道高速公路局中壢段副段長陳明志（左起）、北區公路新建工程分局副分局長林廷彥、北區養護工程分局分局長陳俊堯、新竹區監理所副所長陳俊宏及台鐵公司桃園站長站務長黃冠文等人，在桃園中壢召開公路局桃園地區春節疏運記者會。（記者李容萍攝）

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