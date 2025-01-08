全聯台中大肚倉儲大火空污 重罰500萬

全聯大肚倉儲大火濃煙蔓延30公里、PM2.5破表。環保局昨重罰500萬。（資料照，消防局提供）

2025/01/08 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全聯台中大肚新建中的倉儲廠，上月（十二月）十九日大火造成九死八傷慘劇，大火產生的大量濃煙，飄散達十五公里，台中市環保局昨天以造成重大空污為由，依違反《空氣污染防制法》裁處施工廠商，最高的罰鍰五百萬元。

環保局指出，火災衍生大量濃煙（明顯粒狀污染物）散佈於空氣中，造成空氣品質惡化，環保局監測下風處四百公尺，鄰近區域懸浮微粒（PM2.5）濃度，飆至每立方米一五一七微克，過了一小時降到四百微克，仍超出國家標準的十五微克。

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此次大火致使大量粒狀污染物及異味，隨風向擴散至台中市大肚區與彰化縣彰化市、花壇鄉、秀水鄉，最遠影響到溪湖鎮，至火災現場距離十五公里之遠，影響範圍甚廣，造成當地及下風處瀰漫濃厚黑煙及燃燒異味，實屬情節重大污染案件，認定包商已構成空氣污染防制法規定要件，開出最高罰鍰五百萬元，環保局也已通知該承包商陳述意見。

另外，針對工安部分，台中市勞動檢查處也依違反職業安全衛生法，對事業單位處分最高罰鍰卅萬元，目前事業單位尚未向勞檢處提出復工申請。

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