新化年貨大街招商 收費受關注

2025/01/08 05:30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化年貨大街訂於本月十七日登場，為期六天，首度由經濟發展局進行招標作業，已邀集各相關品項的優質攤商參加，全力籌辦中。由於今年的攤商設備，官方不再補助，老街店家自行招租的收費較之前翻倍，一度引起抗議，活動已進入倒數，後續令人關注。

今年的活動同樣在新化老街舉行，經發局商業科的規劃，分為「年節百貨」、「美食小吃」以及應景含伴手禮的「其他類別」等三大區塊，初步設定一百六十攤，與歷屆的規模相近。

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至於老街店家自行招商的收費，包含帳棚、招牌、公電，以及交通、清潔的人力，還有保險等，活動期間共六千六百元，之前僅三千五百元，增加將近一倍。

當地武安里長林保全提到，店家配合年貨大街，積極招募特色攤商，有的來自外縣市，活動期間得就近住宿，加上自備三餐，都要算在營運成本上，收費翻倍，恐影響業者意願。

經發局商業科回應，老街店家自行招租的收費原本是七千兩百元，考量攤商的營運成本，已有降價，歡迎大家共襄盛舉，讓活動更加精彩、熱鬧。

由於老街店家與得標業者的招商各八十攤，收費是否還有協議空間，後續發展，引起矚目。

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