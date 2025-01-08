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    安平二期國宅海砂屋 5月拆除

    安平二期國宅都更重建後模擬圖。（都發局提供）

    安平二期國宅都更重建後模擬圖。（都發局提供）

    2025/01/08 05:30

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕延宕廿多年的南市安平二期國宅海砂屋自辦都市更新案，通過都市更新審議、完成信託等程序，昨日經市府核定公告發布實施， 預定五月拆除工程，未來興建五棟十二層至廿層大樓，改善居住環境。

    將興建5棟12層至20層大樓

    南市都發局長徐中強表示，安平二期國宅基地面積七九二七平方公尺，未來將規劃興建五棟，其中住戶分配三棟十二樓層大樓，投資人分配二棟廿樓層大樓，興建經費約三十四億元，每戶負擔約八十五萬元以內（不含車位），拆除工程預計五月啟動。

    安平二期國宅位於安平路及民權路間，由原台灣省政府住宅及都市發展局（現為內政部國土管理署），於一九九五年規劃興建共二二六戶國宅社區，自二○一四年起鑑定為海砂屋後，市府隨即協助社區向營建署爭取道義補助。

    除了爭取補助外，市府還主動提供拆除工程補助、海砂屋搬遷補助及租屋補助，並提升基準容積，以減輕住戶負擔。

    都發局表示，安平二期自辦都市更新案為南市迄今最大的自辦都更整合案，二○二○年社區報核事業及權利變換計畫，在更新會團隊與市府的共同努力下，完成各項審議程序，昨日正式核定公告，後續將循序邁入搬遷、拆除及施工階段。

    都發局指出，未來興建五棟地上十二層至廿層的柱樑系統鋼筋混凝土造建築物，同時提供舒適的遊逛空間，形成全街廓的綠帶、步道系統，都更重建後不僅解決建物老舊、結構安全，並且大幅改善地區環境及整體市容。

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