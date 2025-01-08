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    招生不足 竹市世界高中下學年停招

    新竹市私立世界高中下學年將暫停對外招生。（記者洪美秀攝）

    新竹市私立世界高中下學年將暫停對外招生。（記者洪美秀攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市私立世界高中因招生不足，已向教育部申辦寄存作業進行科班調整，今年暫停對外招生，至於一一五學年的調整因應，還在討論規劃，不少國中擔憂進行中的技藝班課程受影響，籲教育單位提早因應。

    技職型高中 國中憂影響課程

    新竹市教育處表示，世界高中停招不影響在校生受教權益，校方已向學生家長說明，市府尊重學校董事會決定，將加強在地技術及職業教育發展，為學生提供多元的學習平台，且會整合在地產官學研資源，鏈結技職教育，鼓勵更多學生參與技職競賽。

    世界高中校長李瑞光指出，這幾年招生情況不佳，因應新竹地區教育需求，今年將辦理寄存作業，進行科班調整，因處於轉型階段，今年不對外招生。目前有汽車科、美工科、控制科、餐飲管理科、時尚造型科，高一到高三學生兩百多人，學校正思考未來教育需求，教育部也保留學校招生員額，待科班調整後再對外說明。

    由於這是新竹市第一所技職型高中因招生不足面臨停招，李瑞光說，家長及學生都肯定學校辦學，但無法提供及滿足新竹地區學生對技職教育需求，只能調整。他強調，學校經營沒有問題，並非全面停招或倒閉，老師都很用心招生，但招生數一直沒辦法有效呈現，最快一一五學年度

    會以符合新竹地區學生需求進行調整並對外說

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