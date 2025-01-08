民代要都更資料 竹市府卻給空橋計畫

新竹市原紅屋鐵板燒公辦都更案，議員質疑賤賣市有地，圖中停車場為公辦都更案基地。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/01/08 05:30

被抨擊公文回覆流程嚴重錯誤 市府：電子公文附件誤植 將追究疏失

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府上月公布三民路原紅屋鐵板燒土地完成都更招商及簽約，市議員曾資程對於市府在這塊精華區市有地僅拿回九億土地權利金及不到一成公益空間，質疑是賤賣市有地，行文要求提供該都更案招商文件及相關資料，沒想到昨天收到市府電子公文竟是空橋生活圈計畫書，抨擊市府公文回覆流程出現如此嚴重錯誤，更質疑是否基層公務員飽受壓力，刻意出錯發出求救信件？

請繼續往下閱讀...

市府表示，經查提供的紙本公文是正確資料，議員所提電子公文附件的錯誤內容，是同仁在電子交換文時誤植附件內容所致，將追究相關人員疏失及責任；但若為打擊公務人員士氣，市府無法接受並深表遺憾。

市府：公益設施面積高於上限

針對有關原紅屋鐵板燒都更案，市府強調均依都市更新條例規定，經公開評選，委託都市更新事業機構實施都更，並承諾提供公益設施，包含公共托嬰中心、市民活動中心等，所提供公益設施樓地板面積高於都更條例上限卅％。

曾資程說，上月向市府行文索取資料，拖了近一個月才提供，更扯的是，他要的是紅屋鐵板燒都更案及招商資料，結果電子公文竟提供「關埔區空橋生活圈計畫」，實在太離譜。

議員質疑 舊城區都計容積暴增

曾資程指出，該地為舊城區的都市計畫土地，法定容積率最多就是二四○％，但從媒體揭露的資訊顯示，基地面積五二四坪，完成的樓地板面積達廿四層約六千坪，容積暴增到一一四五％，比法定容積增加九○五％，讓人好奇是否有如京華城案的自創容積獎勵？且市府都更案完成後，只拿回九億土地權利金及五四二坪公益空間，拿回的公益空間佔總樓地板面積不到十％，簡直是「賣某做大舅」，量身定做為人作嫁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法