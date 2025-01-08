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    苗縣擬設農業剩餘資源中心 鄉親憂污染

    苗栗市文聖里與後龍鎮龍坑里交界的樹木銀行旁，將設置「苗栗縣農業剩餘資源循環中心」。 （記者彭健禮攝）

    苗栗市文聖里與後龍鎮龍坑里交界的樹木銀行旁，將設置「苗栗縣農業剩餘資源循環中心」。 （記者彭健禮攝）

    2025/01/08 05:30

    苗市、後龍公聽會紀錄公告 農業處：民眾可再提建議

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府規劃在苗栗市、後龍鎮交界設立農業剩餘資源循環中心，解決縣內一年約四百卅噸廢棄農膜及七萬噸果樹枝葉、稻稈等問題，已於兩地完成公聽會並將會議紀錄上網公告，民眾於公聽會多表達反對意見，農業處表示，若民眾有疑問及建議都可再提出，將會請廠商針對疑慮提出調查分析及因應解決之道。

    規劃設於樹木銀行旁縣有地

    苗縣府為解決縣內農業剩餘資源去化問題，規劃採BOT方式，於苗廿九線、苗栗市文聖里與後龍鎮龍坑里交界的「樹木銀行」旁一．四四公頃縣有一般農業區農牧用地，設置「苗栗縣農業剩餘資源循環中心」。

    設施運作恐揚塵 廢水破壞後龍溪

    農業處於去年十二月六日、九日分別在苗栗市文聖里活動中心、後龍鎮龍坑里活動中心舉辦公聽會，並於六日將兩場公聽會會議紀錄上網公告，若民眾有疑問及建議都可再提出。

    兩地鄉親於公聽會中皆表達憂心該設施運作後，有破碎程序，恐造成粉塵、噪音污染，及擔心清洗處理廢水破壞後龍溪，也有民眾質疑是否會摻雜處理下腳料、禽畜糞便。

    對此，農業處表示，清洗農膜後的廢水，將要求落實廢水處理，並禁止外排至後龍溪；此設施僅有收受稻草、竹枝、農膜等農業剩餘資源，不會處理下腳料、糞便，後續於招商階段將研議限制之文字。

    農業處指出，目前此案未有實際廠商簽約執行，有關噪音、廢水處理、粉塵等具體數據尚未能明確回應，惟就民眾所關心各方面議題，將要求廠商因應處理，如民眾同意得持續辦理，將再開第二次公聽會，並提出各項議題的詳細回應。

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