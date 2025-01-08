嘉義九華山地藏庵送暖 22年捐1.2億

九華山地藏庵團隊到嘉義縣府捐贈冬令救濟金。 （記者林宜樟攝）

2025/01/08 05:30

〔記者林宜樟、蔡宗勳／嘉義報導〕歲末送暖，嘉義市九華山地藏庵長年關懷嘉義地區弱勢民眾，自二○○四年起投入嘉縣低收入戶冬令救濟，廿二年來共捐贈一億二四一七萬餘元，昨天捐贈今年善款七八九萬餘元予一七一六戶低收入戶，每戶四千六百元救濟金及白米代金，讓弱勢民眾過好年。

九華山地藏庵董事長黃俊森昨代表廟方捐贈冬令救濟金給嘉縣府，由縣長翁章梁代為受贈。黃俊森說，地藏王菩薩曾發願「地獄未空，誓不成佛」，廟方認為只要「貧困未空」，就要一直行善，讓更多弱勢民眾受惠。

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新港奉天宮昨舉行「臘八」關懷活動，發放冬令慰問金和物資予信仰圈列冊的低收入戶，每戶三千元及五穀粉兩包，計一一三戶受惠。

嘉市佛光山圓福寺與國際佛光會中華總會新港分會也準備數千份臘八粥到奉天宮與鄉親共享，讓鄉親吃在嘴裡，暖在心裡。

大林鎮公所昨舉辦「永瑞清寒優良學生獎助學金」頒獎典禮，該獎助學金由大林子弟、昇恒昌免稅商店董事長江松樺創辦，每年發給國中生每人兩千五百元、國小兩千元，今年有國中生十八位、國小生七十九人受獎，十八年來逾兩千學生受惠。

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