嘉縣山區走春 青年嶺步道將重啟

嘉義縣瑞里風景區青年嶺步道特有的地理景觀。 （嘉縣文觀局提供）

2025/01/08 05:30

木棧道工程即將驗收 梅山瑞里風景區內蝙蝠洞、燕子崖 成過年好去處

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年農曆春節假期長達九天，去年嘉義縣山區因風災受創而封閉觀光景點陸續修復開放中，其中，熱門景點竹崎鄉觀音瀑布園區、梅山鄉瑞峰一三一四珍愛步道重新開放後，吸引遊客回流；梅山瑞里風景區青年嶺步道經阿里山國家風景區管理處發包修繕已竣工，預計春節前驗收後開放，過年走春不能錯過。

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去年颱風接連侵襲台灣，尤以七月底「凱米」颱風造成重大傷害，嘉義山區景點受創逾百處，高達八十八處景點被迫封閉，阿管處等單位投入搶修。

竹崎鄉觀音瀑布、梅山鄉瑞峰一三一四珍愛步道等景點，經趕工修復，去年八月陸續開放。不過，以負離子聞名的梅山瑞峰風景區竹坑溪步道，因七號橋以上路段全部崩塌，目前僅部分開放廿九．五公里處入口處至龍宮瀑布，卅五公里處入口進去道路正辦理災修工程發包作業。

阿管處呼籲遊客 勿進入未開放災修路段

阿管處副處長陳榮欽表示，竹坑溪步道的龍宮瀑布和雷音瀑布，因位處硬質岩盤，形成支流高懸於主流的「懸谷形瀑布」，負離子濃度高，龍宮瀑布更被美國史密斯國家歷史博物館出版的雜誌評選為台灣必去的七大瀑布之一，前年七月重新開放後，遊客絡繹不絕，可惜受創凱米颱風，將儘速進行未開放段的災修工程，也提醒遊客不要誤闖封閉區，以免發生危險。

梅山瑞里風景區業者說，當地主要景點青年嶺步道（含蝙蝠洞、燕子崖），因更換木棧道工程封閉一年多，遲遲未開放，對觀光業已造成衝擊。阿管處副處長陳榮欽表示，青年嶺步道昨已申報竣工，預計春節前驗收後開放。

受風災封閉，尚未開放景點尚有多處，其中竹崎光華賞螢區工程施工中，預計今年四月開放，阿里山鄉特富野步道與里佳風流洞步道合併辦理災修工程中，阿里山鄉福山古道也辦理災修工程中。

嘉縣觀光業者說，災後山區主要道路已暢通無阻，景點也大致修復開放，各風景區訂房率明顯上升，以阿里山國家森林遊樂區為例，訂房率普遍高於六成，提醒想上山走春遊客，事先預訂房間，以免向隅影響遊興。

青年嶺步道整修完成，預計農曆年前重新開放。（阿管處提供）

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