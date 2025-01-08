雲林整治農水路 年中完成12條

立委劉建國（右）邀請農田水利署雲林管理處副處長林富元（左），舉辦農田水路施工說明會。（記者鄭旭凱攝）

2025/01/08 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕元長鄉及褒忠鄉多處農水路破舊，立委劉建國昨天邀請農田水利署官員及地方人士會勘，水利署將進行十二條農水路整修，以解決排水及行路安全問題，預計工程年中能完成。

劉建國昨天邀請農田水利署雲林管理處副處長林富元、雲林縣議員林文彬、元長鄉長李明明、褒忠鄉長陳建名及多位元長鄉及褒忠鄉代表及村長等人，一同會勘包括湖內小排三之一、湖內小排二之一、湖內中排一、瓦磘中排、北客厝小排一之十、三房寮小排二之三、新湖小排一之八、新湖小排一之四、新湖小排三之十一併行小排三之十七、西月眉小排三之二、湖頭小排三之四、三和小排三之三等地。

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劉建國表示，元長及褒忠的農作物產量豐富，但多處的農水路年久失修，因為水路不通暢，經常在下大雨時淹水，路面破損也危及民眾安全。他接獲許多村民反映，去年陸續邀請農田水利署官員會勘，獲得水利署五千九百萬元的工程改善補助經費，將進行十二條農水路的改善，並於昨天召開施工說明會。

林富元表示，元長鄉及褒忠鄉這十二條農水路改善工程，預計年中就能完工，希望給農民完善安全的圳路，解決農民安全及排水問題。

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