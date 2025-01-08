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    愛心年菜不縮水 雲林發放1600份

    雲林縣府把440包實物銀行緊急物資包送到各公所、派出所，有需要民眾可就近前往領取。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府把440包實物銀行緊急物資包送到各公所、派出所，有需要民眾可就近前往領取。（記者黃淑莉攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣寒冬送愛年菜整合平台，今年有十九個間企業及團體出錢出力，加上公益彩券盈餘分配款補助，預計送出一千六百多份愛心年菜，讓受贈家庭有熱呼呼年夜飯可以圍爐。春節期間縣府也提供四四○包實物銀行緊急物資包、五十包禦寒物資，有需要民眾可就近到派出所、公所領取。

    春節期間 縣府提供緊急物資包及禦寒用品

    縣府社會處長林文志表示，雲林縣寒冬送愛心年菜整合平台，春節前送年菜今年邁入第六年，前五年共有六千三百多個家戶受惠，今年有十九個企業、團體及多名善心人士小額捐款，共計募得四十七萬多元，加上公益彩券盈餘分配款補近百萬元，預計送出一千六百多份年菜，將由雲萱基金會同仁、志工協助送到每個家戶。

    社會處說，物價漲各界的愛心不縮水，菜色十分「膨湃」，有黑珍珠米糕、雞湯、海鮮羹等多道美味料理，家戶人口三人以下小份量，四人以上送大份量。

    雲萱基金會董事長黃凱稜表示，把各界善心捐助的愛心年菜送到有需要的家戶，多年來雲萱所有同仁、志工越做越歡喜，期待這份有意義活動會持續傳承下去。

    林文志說，除愛心年菜，避免春節連假發生鄉親受凍、挨餓情況，春節期間縣府結合廿鄉鎮市公所、警察局六十五個派山所，提供四四○包緊急物資包及五十包禦寒物資，裡面有睡袋、保暖衣物及暖暖包，有需要的鄉親和街友可以就近前往領取。

    縣警察局長李建民說，春節假期期間各派出所都有人值班，員警會在第一線守護鄉親安全，發現有亟需物資者會第一時間送到家裡，讓民眾度過溫暖的年節假期。

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