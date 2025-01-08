新北市圖借閱冠軍 「被討厭的勇氣」蟬聯3年

新北市立圖書館公布去年熱門閱讀排行榜，借閱次數最多的是《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》。（新北市圖提供）

2025/01/08 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立圖書館公布去年熱門閱讀排行榜，借閱次數最多的是《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》（見圖，新北市圖提供），去年共被借閱預約一八○九次，已是第三年蟬聯冠軍。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，去年前十名熱門閱讀排行榜依序為《被討厭的勇氣》、《不便利的便利店》、《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》、《蛤蟆先生去看心理師》、《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》、《全知讀者視角V．1》、《蔡康永的情商課：為你自己活一次》、《別對每件事都有反應》、《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》、《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼？》；電子書借閱排行榜冠軍為《我可能錯了》。

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市圖分析各年齡層讀者的閱讀習慣和喜好，卅五至四十四歲最常到圖書館借書，其次為五十五歲以上、四十五至五十四歲；十二至十七歲的青少年喜愛文學小說；十八至卅四歲青年青睞心理勵志與自我成長類型書籍；卅五至五十四歲中壯年族群關注家庭關係及生涯自我定位；銀髮長者偏愛武俠小說。

新店分館推出「新年新希望！我想要」系列講座，包括一月十日「我想要！全新的家」、一月十一日「我想要！活出自律」及「我想要！擁有一座植物園」。即起至十五日，在新店分館借十一本書，可免費獲得閱讀書袋。

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