「不落蒂大聯盟」 學生跨縣市串連

跨縣市學生組成「不落蒂大聯盟」，希望有效減少菸蒂問題。 （不落蒂大聯盟提供）

2025/01/08 05:30

不只喊口號 揪團撿菸蒂 設計攔截網 開發菸蒂獵人App

〔記者翁聿煌／新北報導〕來自新北、台北市和宜蘭縣等十一位跨校學生串連組成「不落蒂大聯盟」，帶動更多人投入菸蒂不落地行動，從路邊撿拾菸蒂、設置水溝菸蒂攔截網，更走進七十所校園及鄰里宣導，希望大家從自己身邊開始撿菸蒂，並開發亂丟菸蒂熱點的「菸蒂獵人App」，爭取今年能夠上線，有效減少菸蒂問題。

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青少年走進70所校園、鄰里宣導

「不落蒂大聯盟」的青少年獲得愈來愈多人的支持，日前在新北市三重高中，用撿來的數千支菸蒂創作出象徵環境危害的「毒素北極熊」，想用實際行動告訴民眾「菸蒂不落地，不能只是喊喊口號」，也希望各界重視菸蒂回收與後續處理問題。

三重高中指出，各地響應荒野保護協會親子團北五團「不落蒂大聯盟」行動已逐漸擴大，孩子們為自己的行動發聲，也分享在行動過程中碰到的挫折與甘苦。

回報菸蒂熱點 「菸蒂獵人」拚上線

「不落蒂」是最早緣起於荒野北五團自主發起的社團行動，某次團集會在五股濕地撿拾菸蒂，發現大量菸蒂對棲地和生態造成的影響，二○一九年開始「不落蒂一．○」，從揪團撿菸蒂、設置熄菸桶，至今傳承到各縣市共組「大聯盟」，不僅每年都有年輕新血加入，倡議訴求也不斷進化。

「不落蒂三．○」時期開始走進社區，和里長合作，在水溝設置菸蒂攔截網；去年「不落蒂五．○」更進一步設計會自動感應菸蒂回傳功能的攔截網，並且研發「菸蒂獵人App」，讓使用者可以回報各地亂丟菸蒂的熱點。

「不落蒂五．○」成員之一、宜蘭縣立國華國中吳昊翰表示，今年目標要爭取這款App能正式上線，希望能擴散影響力並且有效減少菸蒂問題，「讓大人該負責卻做不好的事，從下一代來影響及改變」。

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