平溪天燈節 「光雕」攜手「雙心主燈」

新北市府預告，結合天燈施放與光雕秀的「好運蛇進來」天燈蛇影。（新北觀旅局提供）

2025/01/08 05:30

2/8平溪國中 光雕讓「好運蛇進來」 2/12十分廣場 蛇形天燈呼應情人節

〔記者陳奕劭／新北報導〕「二○二五新北市平溪天燈節」將於二月八日在平溪國中舉辦「金蛇呈祥 好運蛇進來」活動、二月十二日元宵節當天在十分廣場舉辦「金蛇傳愛 光耀新北」活動，今年設計「蛇年雙心主燈」，結合天燈施放與光雕秀，營造溫馨、熱鬧的慶典。

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新北市長侯友宜表示，今年平溪天燈有兩個主題，用金蛇的光雕讓「好運蛇進來」，在天燈冉冉底下，祈願心想事成，市府打造「雙蛇雙心」的雙主燈慶祝元宵節、情人節，希望有情人終成眷屬，讓平溪成為此生必遊景點。

國際天燈先鋒團 祈求世界和平

「啦啦隊女神」李多慧昨出席天燈節記者會並擔任代言人，教導侯友宜用韓語念出新年快樂，現場笑聲不斷，她說，很期待施放天燈。

發動淨山行動 志工回收天燈

觀光旅遊局長楊宗珉表示，光雕表演將於二月八日平溪國中登場，有十六國、六十名交換生組成「國際天燈先鋒團」到平溪放天燈，代表各國祈求世界和平；二月十二日在十分廣場施放「蛇年雙心主燈」，目前設計規劃中，隨著兩顆蛇形天燈緩緩飛上天際，在夜空中形成浪漫雙心主燈，呼應西洋情人節。

針對天燈施放常被詬病不環保，破壞自然山林並造成污染，侯友宜則回應，新北推動平溪天燈自治條例，回收天燈殘骸、保護環境，希望業者自律施放環保天燈，今年也會發動淨山行動，指派志工到施放地點回收天燈。

蛇年天燈預約 現場兌換禮物

觀旅局介紹，「平溪天燈X不斷電祈福」即日起邀請民眾在官網寫下「天燈祈願」，菁桐天燈館活動兩天將播放來自世界各地的願望；「蛇年天燈預約」限量開放名額，即日起透過官網報名，預約成功者活動當日至現場兌換禮物。

另外，「蛇年好旅遊─六九九體驗遊」即日起開放線上報名，由導遊帶領民眾進入菁桐日式宿舍群、觀音巖步道和望古瀑布等秘境，體驗趣味DIY手作；山岳協會將在二月十六日淨山，由知名百岳達人吳雲天和崔祖錫領軍探訪平溪山林，學習與生態共存。

天燈節鐵路便當 限量販售

雙北台鐵便當銷售點將在二月三日至十二日每日販售限量一百份天燈節限定鐵路便當；「鬍鬚張」今天起至十七日在板橋中山店、板橋府中店，每日限量販售一百個天燈印象便當。

宣傳平溪天燈節，市長侯友宜與李多慧在天燈寫下吉祥話。（記者陳奕劭攝）

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