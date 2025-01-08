《屏東》屏東產業創新展 低升糖食品體貼長者

屏東縣新豐碾米廠經理林軒頡（右）表示，在縣府協助下，傳統產業得以創新研發。（記者羅欣貞攝）

2025/01/08 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕成立逾一甲子的屏東縣新園鄉新豐碾米工廠，在縣府地方產業創新研發推動計畫協助下，用山梨糖醇代替砂糖開發出低升糖指數的紅豆酥、鳳梨酥，成為銀髮族友善烘焙產品；縣府此次共補助十七家廠商投入創新研發，經一年努力展現豐碩成果，今（八日）、明（九日）天上午十點至下午三點在屏東數位青創中心戶外廣場展出。

新豐碾米廠經理林軒頡表示，超高齡社會許多長輩因健康因素需避免吃甜食，但又很想吃，他心想自家小工廠可協助解決難題嗎？在屏縣府地方產業創新研發計畫協助下與屏科大合作，以山梨糖醇代替砂糖研發出低升糖指數的紅豆餡、鳳梨餡；山梨糖醇不會在舌頭就被吸收、發酸，口感較好，腸胃不好的人較易代謝，熱量也較低，適合長輩食用。

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屏縣府推動地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），共補助新豐碾米廠等十七家廠商，補助金額逾一千兩百六十三萬元，帶動企業投入研發金額約四千萬元，共完成四十八項創新研發，創造營業額逾兩億元，增加就業人數五十三人。

縣長周春米表示，地方型SBIR計畫讓食品、農業生技、科技及工業機械等領域廠商，將成果推廣到國內外市場，造就隱形冠軍，加上行政院已將屏縣列入「大南方新矽谷」，及高鐵屏東車站特定區開發，未來屏東整體產業發展令人期待。

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