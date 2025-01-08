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    《屏東》服務逾4萬人次 屏東獲贈2復能車

    屏東縣政府昨天獲在地企業捐贈兩部行動生活復能車。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣政府昨天獲在地企業捐贈兩部行動生活復能車。（記者羅欣貞攝）

    2025/01/08 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣廣受歡迎的行動生活復能車，從前年起推動以來，已逾四萬人次免費接受服務，巡迴全縣八十六％的村里，為提升服務量能，兩家在地企業昨各捐贈一台行動生活復能車與相關儀器設備，每部含設備約兩百五十萬元，全縣復能車已增至七部。

    屏東縣政府昨天舉辦捐車儀式，縣長周春米致贈感謝狀給中洲建設公司董事長黃啟倫、印象建設公司董事長王世賢，感謝兩家在地企業熱心公益慷慨解囊，協助提升服務量能；兩家企業至今已各捐贈兩部復能車，屏東縣建築開發商業同業公會先前也另捐贈兩部。

    縣長周春米表示，有感於屏東縣人口老化及有復能需求者日益增加，前年二月起縣府推動行動生活復能照護模式，結合衛生所醫師、護理師及物理治療團隊巡迴社區，提供民眾復能服務及衛教；全縣現有五部復能車，新增兩部車後，將依序分配屏東市一部，以及屏北、屏中、屏南各兩部，持續服務並擴大照顧在地鄉親。

    屏東縣已屬超高齡社會，衛生局表示，社區行動生活復能車至今已巡迴三十二鄉鎮、三百九十六個村里，村里涵蓋率達八十六％，服務已逾四萬人次，去年度更獲行政院第七屆政府服務獎─社會創新共融獎項，彰顯屏縣在政策持續創新及為民服務方面的努力與成效，未來將持續尋找更多協力夥伴，擴大服務面向。

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