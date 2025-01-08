《台東》台東縣友善育兒 新生兒連3年正成長

台東縣府推出一系列生育政策順利催生，新生兒人數連續三年正成長。（縣府提供）

2025/01/08 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長饒慶鈴表示，近年不遺餘力投入資源，從孕期到產後提供多項貼心服務，造就台東縣新生兒人數連續三年正成長，顯示縣府育兒政策深受民眾肯定。

饒慶鈴表示，上任後跨局處盤點整合資源、積極推動友善育兒政策，經過歷年努力，台東縣新生兒出生人口數自二○二二年起連續三年維持正成長，二○二四年更達到一千五百五十九人，比二○二三年增加九十一人。

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縣府表示，自二○二○年推動免費的育兒指導到宅服務，迄今服務媽媽數約二千人、服務總時數約二萬小時，超過二百位弱勢家庭媽媽享受月子餐。去年起更納入「產前」需求，例如協助嬰兒房動線規劃、針對小產者的月子餐送餐服務及給予後續情緒支持等，今年創新推出「育兒家庭見面會」。

在育兒支持的福利政策方面，社會處表示，去年首推「定點臨托」，在台東市社會福利中心一樓提供六歲以下嬰幼兒家長臨時托育。此外也將推動更多職場托育空間，讓家長兼顧工作與家庭。去年由衛生局推出全國最完整優生保健補助，包括婚後孕前健檢補助、新生兒罕病篩檢及三合一疫苗。

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