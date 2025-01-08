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    《台東》台東春節交管 台9線禁砂石車南下

    春節期間，台9線每天9至12時及下午4時至晚間7時禁砂石車南下。（資料照）

    春節期間，台9線每天9至12時及下午4時至晚間7時禁砂石車南下。（資料照）

    2025/01/08 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕為紓解農曆春節期間車流，台東縣警局與相關單位協調，將於二十五日至二月二日二十四時止共九天，實施連串疏導措施，其中台東市中央市場周邊路段交管，台九線南迴禁行砂石車，呼籲知名商家業者視交通狀況派員協助交通疏導，施工單位於春節期間停工，以及做好警示與夜間照明。

    台11線與台9線岔口周邊易壅塞

    縣警局指出，預估今年春節車輛將逾六十萬輛次，最大車流量將出現在年初三（三十一日），易壅塞路段台十一線與台九線岔口周邊，如新香蘭、松子澗、金崙大橋及安朔隧道、綠色隧道至鹿鳴橋、台十一線富岡至都蘭等。

    台東縣警局公佈交管時段與措施，南橫公路台二十線省道梅山口至向陽路段，春節連假每日七時至下午二時開放進入，下午五時全線淨空，僅小型車及機車進入。

    南橫每日7時至14時開放進入

    台九線南迴公路（金崙至壽卡）春節每日九至十二時及下午四時至晚間七時禁砂石車南下。同時，台九、台十一、縣道一九七號及台東市區部分路段，砂石車與混凝土車輛禁行。金崙大橋連假期間，北上車輛禁止在北端路口左轉，金崙社區所有車輛於管制時段禁止於北端通行（客運除外），一律由阡仔崙橋南下，於金崙大橋南端出口後，再行北上或南下。

    二十六至二十八日上午六時至下午六時，台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等路段，雙邊禁止小型車以上進入，機車可進入依序停放。

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