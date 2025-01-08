邊境查驗／美進口調味粉 又驗出致癌環氧乙烷

食藥署公布最新邊境查驗結果，發現4批日本草莓及1批韓國草莓因農藥殘留不合格，總計1209.68公斤草莓在邊境遭攔下。 （食藥署提供）

2025/01/08 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕部分國家作為農藥的「環氧乙烷」，因致癌風險在國內禁用於食品，但自去年起邊境檢出違規數量激增，尤其美國進口產品占近七成，且不乏知名品牌。

食藥署昨公布最新邊境查驗結果，又揪出一批違規，為奎達實業公司自美國輸入的「蒜味帕瑪森風味粉」，檢出環氧乙烷○．四ppm。副署長林金富說，目前已有十五家美國製造廠被暫停輸入一個月，若一再違規，不排除禁止輸入。

請繼續往下閱讀...

3次違規 永久禁止輸入

林金富表示，去年六至十二月邊境檢驗美國調味醬三二一批，其中廿批不合格，不合格率達六．二％，違規原因就是檢出環氧乙烷及二氧化硫超標。為加強管控，食藥署去年八月十二日起至今年二月十一日，針對美國進口的調味醬採逐批檢驗。

林金富說，美方去年十月應食藥署要求提交書面回應，承諾加強管理，但違規仍持續發生，因此食藥署針對製造廠管制，首次違規者將停止輸入一個月，禁輸期結束後可恢復輸入，但仍維持逐批查驗，若再次違規，將停止輸入三個月，禁輸期結束後繼續逐批查驗，第三次違規則永久禁止該製造廠輸入產品。

值得注意的是，昨天食藥署宣布有五批草莓因農藥殘留遭攔截，總重超過一．二公噸，全數退運或銷毀。其中四批來自日本、一批為韓國，分別被檢出阿納寧、亞派占、賜派滅、賽果培等，介於○．○一至○．七八ppm。

日、韓共5批草莓殘留農藥

林金富說，國內草莓產季較晚且供應量減少，進口需求增加，邊境已對日本草莓採逐批監視查驗，將延續至今年五月底，韓國草莓則採加強抽檢，若一個月內有三批違規或累計五批連續不合格，且業者未改善，將改採逐批監視查驗，加嚴管控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法