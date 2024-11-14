（新北）鈺洲輪擱淺 未申請進基隆港避風

東方建設者風電工程船已將機具和人員送到擱淺的鈺洲啟航輪上，展開抽油前置作業。（記者盧賢秀攝）

2024/11/14 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕中國籍貨輪「鈺洲啟航號」在野柳地質公園附近擱淺，十七名船員棄船被救上岸，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，該貨輪因事故滯留基隆港，因颱風申請出港避風，出港後就遭遇颱風受困，多次申請返回基隆港被拒。台灣港務公司基隆港務分公司駁斥，鈺洲輪沒申請回基隆港避風，出事後海巡及航港人員冒著生命危險救人，想辦法抽油，避免生態浩劫。

「鈺洲啟航號」十月中旬進入基隆港撞壞橋式起重機而滯留，因颱風轉向申請出港避風，十月廿日離港，因負載太重航行不易，廿九日晚上棄船，我方海巡隊深夜冒著大浪，將船上十七名船員救上岸。

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基隆港務分公司說明，颱風期間基隆港針對貨櫃船、化學品船、大型客輪、吃水較深船舶等，請船舶在進出港管制前出港避颱，這項原則從未變更。且鈺洲輪的貨載量體過大、重心過高，水線以上高度達七十公尺，遠超過貨櫃船高度，該輪船自知無法在港避風，十月廿八日下午申請出港避風，出港後也沒有申請回基隆港避風。

鈺洲輪發出緊急求救訊息後，港口作業單位立即通報海巡署救援。

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