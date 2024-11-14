為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （新北）鈺洲輪擱淺 未申請進基隆港避風

    東方建設者風電工程船已將機具和人員送到擱淺的鈺洲啟航輪上，展開抽油前置作業。（記者盧賢秀攝）

    東方建設者風電工程船已將機具和人員送到擱淺的鈺洲啟航輪上，展開抽油前置作業。（記者盧賢秀攝）

    2024/11/14 05:30

    〔記者盧賢秀／新北報導〕中國籍貨輪「鈺洲啟航號」在野柳地質公園附近擱淺，十七名船員棄船被救上岸，中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，該貨輪因事故滯留基隆港，因颱風申請出港避風，出港後就遭遇颱風受困，多次申請返回基隆港被拒。台灣港務公司基隆港務分公司駁斥，鈺洲輪沒申請回基隆港避風，出事後海巡及航港人員冒著生命危險救人，想辦法抽油，避免生態浩劫。

    「鈺洲啟航號」十月中旬進入基隆港撞壞橋式起重機而滯留，因颱風轉向申請出港避風，十月廿日離港，因負載太重航行不易，廿九日晚上棄船，我方海巡隊深夜冒著大浪，將船上十七名船員救上岸。

    基隆港務分公司說明，颱風期間基隆港針對貨櫃船、化學品船、大型客輪、吃水較深船舶等，請船舶在進出港管制前出港避颱，這項原則從未變更。且鈺洲輪的貨載量體過大、重心過高，水線以上高度達七十公尺，遠超過貨櫃船高度，該輪船自知無法在港避風，十月廿八日下午申請出港避風，出港後也沒有申請回基隆港避風。

    鈺洲輪發出緊急求救訊息後，港口作業單位立即通報海巡署救援。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播