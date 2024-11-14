為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    （新北）北捷傷人案 4人見義勇為獲表揚

    新北市長侯友宜（中）頒發免費搭乘捷運的票證給北捷隨機傷人案見義勇為的民眾。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜（中）頒發免費搭乘捷運的票證給北捷隨機傷人案見義勇為的民眾。（記者賴筱桐攝）

    2024/11/14 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台北捷運板南線新埔站日前發生隨機持刀傷人事件，所幸有熱心民眾見義勇為，主動上前制伏嫌犯，新北市長侯友宜昨天表揚四位市民，頒發感謝狀與獎勵金二萬元，其中擔任警察的薛先得享有終生免費搭乘新北捷運，其他包括簡瀛祥、黎先生、李主強與受害的成功高中學生，分別享有免費搭乘四年或十年新北捷運的優惠。

    獲贈免費搭乘新北捷運

    侯友宜表示，四位新北市民案發後第一時間挺身而出，在被害者千鈞一髮、有生命危害之虞，毫不猶豫上前共同壓制歹徒，避免重大傷害發生，展現正義感和無畏的態度，是市民的學習典範，員警郭鑫暐、王梓騂快速趕赴現場，警民聯手合作，把傷害降到最低。

    侯友宜也感慨說，看到這一幕，想起當年鄭捷的捷運隨機殺人案，倘若當時有民眾在第一線勇敢對抗，也許傷亡不會那麼慘重；這次事發後，他去探視受傷的成功高中學生，傷口縫了卅多針，差點傷及頸動脈，假如當下沒人協助搶下美工刀，說不定生命就此消逝，甚至有其他人受害，這四人身處險境卻願意付出大義，勇氣值得讚許。

    擔任警察的薛先得案發後見民眾倉皇而逃、尖叫，立即橫跨二節車廂，奮不顧身上前，奪下嫌犯手中的美工刀，享有終身免費搭乘捷運，協助壓制嫌犯的廚師簡瀛祥、在金融業任職的黎先生，均享有十年免費搭乘捷運，中醫師李主強協助戒護，享有四年免費搭乘捷運，票證使用範圍包括捷運環狀線及淡海、安坑輕軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播