（新北）北捷傷人案 4人見義勇為獲表揚

新北市長侯友宜（中）頒發免費搭乘捷運的票證給北捷隨機傷人案見義勇為的民眾。（記者賴筱桐攝）

2024/11/14 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北捷運板南線新埔站日前發生隨機持刀傷人事件，所幸有熱心民眾見義勇為，主動上前制伏嫌犯，新北市長侯友宜昨天表揚四位市民，頒發感謝狀與獎勵金二萬元，其中擔任警察的薛先得享有終生免費搭乘新北捷運，其他包括簡瀛祥、黎先生、李主強與受害的成功高中學生，分別享有免費搭乘四年或十年新北捷運的優惠。

獲贈免費搭乘新北捷運

侯友宜表示，四位新北市民案發後第一時間挺身而出，在被害者千鈞一髮、有生命危害之虞，毫不猶豫上前共同壓制歹徒，避免重大傷害發生，展現正義感和無畏的態度，是市民的學習典範，員警郭鑫暐、王梓騂快速趕赴現場，警民聯手合作，把傷害降到最低。

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侯友宜也感慨說，看到這一幕，想起當年鄭捷的捷運隨機殺人案，倘若當時有民眾在第一線勇敢對抗，也許傷亡不會那麼慘重；這次事發後，他去探視受傷的成功高中學生，傷口縫了卅多針，差點傷及頸動脈，假如當下沒人協助搶下美工刀，說不定生命就此消逝，甚至有其他人受害，這四人身處險境卻願意付出大義，勇氣值得讚許。

擔任警察的薛先得案發後見民眾倉皇而逃、尖叫，立即橫跨二節車廂，奮不顧身上前，奪下嫌犯手中的美工刀，享有終身免費搭乘捷運，協助壓制嫌犯的廚師簡瀛祥、在金融業任職的黎先生，均享有十年免費搭乘捷運，中醫師李主強協助戒護，享有四年免費搭乘捷運，票證使用範圍包括捷運環狀線及淡海、安坑輕軌。

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