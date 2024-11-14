（新北）歡樂耶誕城明登場 魔幻彩燈開箱

新北歡樂耶誕城設置府中站燈區，有滿滿耶誕節氛圍。（記者陳奕劭攝）

2024/11/14 05:30

〔記者陳奕劭、黃子暘／新北報導〕「新北歡樂耶誕城」將於明天登場，活動為期四十八天，市府昨天開箱今年「魔幻之城」主題，揭露部分LED城堡主秀故事內容，震撼的聲光效果吸引眾人目光，周邊天橋光廊與人行道設計璀璨絢麗的燈飾，萬坪公園、府中廣場、市民廣場、板橋站前廣場四大燈區提前亮相，瀰漫浪漫的耶誕氣息。

耶誕樹化身天使 與城堡主秀互動

觀光旅遊局局長楊宗珉表示，今年在市民廣場設置多組裝置藝術，每年必拍的耶誕樹化身魔幻天使，和LED城堡主秀互動，導入心理測驗與AR濾鏡變裝，民眾可透過測驗，得知自己的夢幻角色。

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奇幻星門、綺麗幻境 華麗璀璨

新站路天橋「奇幻星門」，呈現七彩螺旋的霓虹燈點；新府路天橋「蝶舞之森」，有如多彩多姿的蝴蝶在光影下翩翩起舞；縣民大道天橋「魔幻杏運星」，以銀杏造型結合璀璨漸變的暖黃燈飾；麗寶百貨廣場通往公車站的天橋「綺麗幻境」，呈現閃爍的華麗圖騰；百揚大樓天橋「甜甜圈幻想曲」，有如撒上迷幻糖霜；板橋車站天橋「夢幻星海」，彷彿璨爛星空。

銀河拱門、魔力光毯 浪漫滿點

此外，新站路人行道的「無敵幸運星」，打造閃耀星芒；新府路人行道的「幻夢槲寄生」，營造浪漫氛圍；中山路人行道「奇願大道」，設置如銀河般的特殊拱門；縣民大道人行道「魔幻星河」，宛如耶誕精靈穿梭其中；市民廣場廊道「心手相連」和「魔力光毯」及板橋車站B1連通道「星星圓舞曲」，皆以斑斕色彩與燈飾妝點。

警察局交通警察大隊表示，歡樂耶誕城活動期間，板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、府中路及民權路等主要幹道，實施彈性交通疏導及管制；此外，捷運新北環狀線因○四○三震損，導致板新站至橋和站停駛，中和、永和、新店民眾可利用環狀線免費接駁公車轉乘前往。

新站路人行道的「無敵幸運星」打造閃耀星芒，星光熠熠的樣貌，象徵無比的幸運。（記者陳奕劭攝）

新站路天橋「奇幻星門」七彩螺旋的霓虹燈點，呈現迷人絢麗的異幻空間。（記者陳奕劭攝）

今年耶誕必拍的耶誕樹化身魔幻天使，和LED城堡主秀互動。（記者陳奕劭攝）

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