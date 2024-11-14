（新北）鼓勵生育 好孕專車明年起不排富

新北市鼓勵生育，明年起好孕專車將取消排富條款，社會局估計約新增6000人受惠。（社會局提供）

2024/11/14 05:30

取消夫妻所得150萬元以下限制 估新增6千人受惠

〔記者賴筱桐／新北報導〕為解決少子化問題，新北市政府以「新北愛小孩、家長共陪伴、社區共攜手」為主軸，推動廿二項行動計畫，包含育兒APP升級、親子共運動、兒少培力服務方案等。市長侯友宜昨天宣布，明年好孕專車將取消排富條款，鼓勵更多年輕人生育，估計約新增六千人受惠。

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推愛小孩行動計畫 育兒APP升級

社會局長李美珍昨天在市政會議報告指出，新北市人口數四○四萬人，十八歲以下有近五十五萬人，其中○至二歲佔三萬九六五○人。為協助家長照顧嬰幼兒，新北公托、私托、居家托育多元並進，家外托育率提升至四十三％，公托中心有一二三家，收托六二三二名嬰幼兒。

公托123家 家外托育提升至43％

此外，社會局推動「新北愛小孩」行動計畫，包含育兒APP升級、育兒寶貝袋四．○、愛兒包支援小爸媽、兒童健康發展手冊精進、好孕專車二．○，並運用基層診所和藥局，組成兒少保護醫療網絡，透過社區據點、小衛星計畫等民間力量，陪伴兒少健康、快樂、平安長大。

補貼產檢車資 累計達11萬多件

李美珍說，好孕專車提供孕婦產檢車資補貼，自二○一二年開辦至今年九月底，累計審核通過十一萬一七九一件，今年元旦起放寬使用期限至產後六個月，明年起將取消夫妻所得一五○萬元的限制，估計約新增六千人受惠。

市長侯友宜指出，社工扮演守護兒少的關鍵角色，是社會安全網的重要一環，新北社工的工作負荷量大，承擔風險高，造成年輕族群離職率高，約有一成新進社工離開職場，為鼓勵基層社工留下，除了做好培訓，也要提高薪資待遇，對於需要家庭訪視、如警察廿四小時待命的外勤社工，呼籲衛生福利部比照警勤加給發放津貼，提供堅強後盾，才能留住優秀人才。

另外，為推廣「新北愛小孩」計畫，社會局推出熊果玩偶平安禮盒與熊果鑰匙圈扭蛋，民眾在市府廿五樓社會局梯廳掃描QR Code，在社群媒體發文分享政策，並標註「＃新北愛小孩」，即可獲得代幣、體驗扭蛋，禮盒將搭配十一月廿八日感恩節進行抽獎，活動訊息可上新北社會局臉書粉絲專頁查詢。

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