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    首頁　>　生活

    宜蘭鐵道百週年 30日蒸氣火車重遊

    宜蘭線鐵道1924年通車後，曾是宜蘭最重要聯外交通動脈，今年適逢百週年，台鐵公司昨天宣布，將出動被譽為蒸氣火車女王的CT273蒸氣火車載客慶祝，帶領大家重溫「坐火車過山洞」兒時回憶。（台鐵公司提供）

    宜蘭線鐵道1924年通車後，曾是宜蘭最重要聯外交通動脈，今年適逢百週年，台鐵公司昨天宣布，將出動被譽為蒸氣火車女王的CT273蒸氣火車載客慶祝，帶領大家重溫「坐火車過山洞」兒時回憶。（台鐵公司提供）

    2024/11/14 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕國營台鐵公司慶祝宜蘭線鐵道通車百週年，將出動被譽為蒸氣火車女王的CT二七三蒸氣火車，載大家重溫美好懷舊時光，列車訂於三十日上午八點五十分從福隆火車站啟程，駛抵終點蘇澳火車站，明天凌晨零時在台鐵官網開放訂票。

    雪隧通車前，宜蘭線鐵道是宜蘭最重要的聯外交通動脈，「坐火車過山洞」是許多宜蘭人共同回憶，今年適逢通車百週年，台鐵昨天宣布，三十日當天安排CT二七三蒸氣火車「舊地重遊」，邀請大家體驗難忘的旅程。

    台鐵公司表示，CT273蒸氣火車從福隆火車站出發後，穿越壯麗山川與海岸，沿途欣賞如畫美景，行經冬山火車站時，車站另有表演活動與市集，包括民俗舞蹈、音樂演出、手作藝品展售，還可品嘗傳統小吃、創意料理。

    宜蘭線鐵道在一九二四年通車，這趟懷舊之旅票價，含紀念套票及紀念品共一九二四元，票券數量有限，台鐵公司歡迎大家提早購票，台鐵官網網址：https://www.railway.gov.tw。

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