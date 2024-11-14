補貼偏校教職員油費 宜縣府允研議

宜蘭縣偏遠學校19所，有鑑於風災斷路及通行不便等道路安全問題，宜蘭縣教師職業工會建請縣府，為偏遠教職員工投保傷害險及適度補貼油費或交通費。（宜蘭縣教師職業工會提供）

2024/11/14 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣偏遠學校十九所，潛藏風災斷路及通行不便等問題，教師職業工會建請縣府，為偏遠教職員工投保傷害險，並適度補貼油費或交通費。縣議員沈志弘、游吉祥昨在議會質詢要求評估納保對策。縣府教育處回應，將視財政狀況及外縣市做法研議可行方案。

今年暑期迄今陸續有三個颱風接力侵襲宜蘭，一度造成大同、南澳等部分偏遠地區學校的聯外道路坍崩，或大眾公共運輸停駛，教職員工設法繞路，也有人另覓交通替代方案到校上下班

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宜蘭縣教師職業工會表示，依據教育部規定，地方政府可為偏遠地區學校校長、教師另行投保傷害保險，也能適度給予油費、交通費補助，宜蘭尚未提供偏鄉教育工作者所需通勤安全保障。

工會指出，針對交通費補助，新北市與嘉義縣已訂定補助要點，新北市每月補助六百三十元至一千二百六十元交通費，嘉義縣每月最高補助三千元，工會曾於二○一五年爭取類似補助，但縣府認為缺乏法源依據，目前中央已有獎勵辦法可為籌編預算基礎，盼參考擬定對策。

縣府教育處長簡信斌答詢說，新北市、嘉義縣訂有油費及交通費規定，其中嘉義縣為試辦，補助對象僅極偏地區學校，至於宜蘭偏鄉學校校長及教師，宜蘭目前補助十一人投保傷害險，中央有訂定補助辦法，但未補助地方經費，教育處會衡酌財政情形，再參考他縣市作法研議可行性。

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