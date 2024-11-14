蘇澳淹水14年最慘 水退滿是黃泥

南方澳前天大淹水，排水宣洩不及，淹水最深有30公分，是14年來最慘重的災情。（讀者提供）

2024/11/14 05:30

猛烈雨勢 南方澳排水宣洩不及 淹水30公分

〔記者江志雄、王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮前天淹大水，有數百戶人家淹水，被視為二○一○年梅姬颱風過後，十四年來最嚴重的災情，積水退去留下黃色泥沙，受災居民昨天清理家園，直說很久沒見過這麼猛烈雨勢，鎮公所清潔隊全員出動，幫忙清運廢棄物。

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隹戶家電、裝潢、汽機車受損

蘇澳鎮較嚴重淹水區域，有蘇澳忠靈祠（軍人公墓）附近的聖愛里、南方澳漁村的南興及南寧里等地。南興里長黃殿璋說，前天下午二點起，南方澳雨勢加大，排水系統宣洩不及，當地多條巷弄陸續淹水，最深有三十公分，直到傍晚五點多才逐漸消退。

黃殿璋說，二○一○年梅姬颱風造成的蘇澳百年水患後，以這次最嚴重，南興里就有一百多戶淹水，當地慘淹的原因，除了瞬間雨量超出排水系統負荷，也跟南方澳污水下水道出水口的口徑太小有關，不少住戶的家電、裝潢、汽機車因淹水受損，盼蘇澳鎮公所幫受災戶爭取災後救助。

蘇澳鎮長李明哲回應，南方澳污水下水道出水口問題，他會向縣府反映，擇日安排現勘尋求改善，至於災後救助，盼中央及縣府透過專案方式研議，減少受災戶的損失。

縣府水利資源處表示，經過了解，事發當天，蘇澳鎮公所管理的南方澳南興里一帶雨水下水道與道路側溝疑似堵塞，造成出水口沒水排出，縣府會主動協助公所研議可行解決方案，向中央爭取經費。

羅東淹大水 路面積水盈尺

此外，宜蘭縣前天的暴雨，羅東也淹大水，多處路面積水盈尺，縣議員黃琤婷昨在縣議會縣長總質詢時表示，羅東今年數度淹水，媒體爭相報導，羅東人現在不是聽到颱風才怕，而是遇打雷下雨就憂心又要淹水，要求縣府擬定治水計畫改善。縣長林姿妙接下承諾書允諾會討論。

縣府解釋，受極端氣候影響，瞬間大雨超出羅東雨水下水道及側溝設計標準，治水計畫無法以單點來看，而是要採系統性規劃，縣府會積極協助羅東鎮公所改善雨水下水道系統。

昨天淹水地區水退後，路面殘留黃色泥沙。（讀者提供）

住戶忙著清理家園。（讀者提供）

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