12強棒球賽開打 北市運動U幣加碼送

台北市體育局應援台灣隊，推出「U-Sport台北樂運動12強應援優惠」。（資料照）

2024/11/14 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕世界十二強棒球賽台灣區預賽昨起登場，台北市體育局長王泓翔宣布推出「U-Sport台北樂運動十二強應援優惠」，會員即日起至十八日至合作公民營場館運動，入場集點從原五U幣升級至廿U幣，逢台灣隊贏球再加碼送四十U幣，共可得六十U幣；如台灣隊順利闖關超級循環賽，將連三天加送一百U幣，邀請所有市民一起幫台灣隊加油。

此次世界十二強棒球賽由體育局及中華民國棒球協會共同主辦，昨起至十八日於台北大巨蛋及天母棒球場兩地開打，台灣隊昨迎戰宿敵韓國隊，十四日將對決多明尼加、十六日上演傳統好戲台日大戰、十七日迎戰澳洲、十八日力抗強敵古巴，只要取得前二名佳績，就能挺進在日本東京巨蛋舉行的超級循環賽。

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王泓翔說，全國球迷引頸期盼的世界十二強賽為國際最高等級棒球賽事，體育局號召民眾一同為台灣健兒加油，並推出加碼優惠，會員即日起至十八日賽事期間至台北市二三八家合作公民營場館運動，入場集點從原五U幣升級至廿U幣，逢台灣隊贏球再歡慶加碼送四十U幣，待台灣隊順利闖進超級循環賽，將連三天加碼送一百U幣。

王泓翔補充，「U-Sport台北樂運動」已吸引超過九萬名會員，透過入場運動集點U 幣，可於台北市十二座運動中心、公營泳池及民間合作業者等共二三八家場館購買教練課程、折抵會員費、設施使用優惠等，集滿一百U幣更可兌換為一百元悠遊卡儲值金。他也提醒，U幣集點至十一月卅日，使用效期至十二月卅一日止，歡迎市民集點搶好康，幫台灣隊應援之餘也相揪動起來。

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