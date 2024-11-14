北市和平新生天橋 文資會勘結論一週出爐

台北市文化局昨天舉行和平新生天橋現場勘查。 （記者林承鴻攝）

2024/11/14 05:30

兩方人馬都到場 會議結論將決定是否送文資大會審議

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市和平新生天橋目前暫緩拆除，「守護和平新生天橋」團體向台北市文化局提報該天橋具文化資產價值，主張保留，文化局昨舉行現場勘查及審查會議，支持保留與拆除天橋雙方皆到場表達意見。文化局表示，會議結論將在一週左右出爐，會決定是否提送文化資產審議會、直接解除列冊或二次會勘。

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「守護和平新生天橋」團體表示，依《文化資產保存法》第十四條，提報該天橋為紀念建築及文化景觀；文化局於本月五日收到民眾申請提報後，當天即發函新建工程處請其暫緩拆除，並依照文資法相關程序邀集六位委員現勘審查。

學者︰天橋有文史風貌及工程美學

國立台北科技大學建築系助理教授陳盈棻表示，許多影視作品曾在天橋取景，記錄台北市發展歷程，且天橋建造時使用了台灣首見的工法，除了文史風貌記憶，也有工程美學，站在天橋上可看到不一樣的地景。

在地居民︰使用率極低 支持拆除

數名龍安里在地居民舉「支持拆除天橋」標語表示，天橋使用率極低，年輕人都懶得走了，更何況是老人，希望拆除後能有較乾淨的天際線。對於加蓋電梯方便行動不便者上下橋的做法，居民也表示不需要，希望將經費用在其他地方。

交工處處長張建華表示，天橋在「車本交通」背景下建造，起初該路口沒有斑馬線，民眾只能走天橋，後來「人本交通」概念漸起，繪設行穿線後天橋使用率降低，且墩柱影響行車轉彎視線，造成車禍風險，拆除天橋才能讓行人跟車輛相互看見。

交工處指影響行車 藝術評論人反駁

藝術評論人吳牧青等人反駁，指政府現在就能先進行擴大街角、行穿線退縮等行人交通改善措施，並抗議交工處說明與文資審議無關。

經過約一小時的意見表達及說明後，文資委員走上天橋繞行一圈勘查，並接續召開審查會議。文化局專門委員邱稚亘表示，會議結論約一週後出爐，若達到具文資價值潛力共識，將儘快排入文資大會審議。

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