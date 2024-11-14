高鐵延伸屏東 軌道專家︰「高雄案」優於「左營案」

軌道工程學會認為高鐵延伸屏東的高雄方案效益較佳，評估一旦啟動此方案、現有高雄車站不需改建，圖為即將完工的車站二階。（記者王榮祥攝）

2024/11/14 05:30

軌道工程學會評估 台鐵高雄車站及捷運不需改建 也不影響營運

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣軌道工程學會近日針對高鐵延伸屏東兩大方案邀集學者專家實際訪查後，認為「高雄案」比「左營案」條件佳，同時也分析工程對台鐵高雄車站及高雄捷運的影響，評估現有站體不需改建，不影響營運。

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鐵道局︰帶來人流有利市區發展

高鐵延伸屏東下個月將從「高雄案」與「左營案」二擇一推動，鐵道局南區工程分局引述軌道學會訪查後的結論，指「高雄案」串連高雄車站結合城市發展規劃，可帶來旅運人流、帶動市區發展；且運用高鐵左營站尾軌往南延伸，沒有岔出點、分線過軌運轉、占用高鐵營運主正線等問題，施工範圍不涉及高鐵左營基地及營運中月台，就系統永續營運而言為較佳方案。

學會︰盡量採潛盾工法減少開挖

各界擔憂「高雄案」將在高雄火車站周邊開腸剖肚，將衝擊交通。軌道學會則建議盡可能採潛盾工法施作以減少開挖範圍，包括左營端引道段、高雄車站西側、高雄車站東側；對高雄火車站影響部分，學會評估車站已預留高鐵月台施工空間，站體已施作高鐵往台鐵、捷運等轉乘層及高鐵月台層部分空間，未來施工期間台鐵及捷運營運區域不需改建，可維持營運，甫完工的車站天棚於施工期間也不需拆除。

採先進工法及交通管理 降衝擊

學會表示，台鐵在高雄市區已地下化，在盡量採用潛盾施工下，與當年鐵路地下化工程對交通影響已大不相同，建議未來細部規劃階段採用先進工法及交通管理手段，減少衝擊。

高鐵南延論壇 中山大學明舉辦

此外，交通部委託中山大學公共事務管理研究所，以從城市發展看高鐵南延的「高雄案」為主題，將於十一月十五日下午兩點在中山大學圖資大樓舉辦論壇，除邀請多位交通、軌道專家腦力激盪，也歡迎有興趣民眾參加。

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