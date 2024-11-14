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    首頁　>　生活

    串聯雲彰交通 國三林內段爭設交流道

    2024/11/14 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕為方便雲林林內、彰化二水鄉親連結國道，雲、彰兩縣合力爭取國道三號增設林內交流道，可行性評估報告完成，林內交流道設置可帶動雲林、彰化、南投三地經濟與發展，建議設置簡單鑽石型交流道，總經費十億餘元，昨天地方說明會鄉親鼓掌通過，雲林縣府表示，全案將報請交通部核定。

    可行性評估 建議設鑽石型交流道

    目前雲林林內、彰化二水地區民眾往來國道，需經一四一線道路、台三線跨越濁水溪、清水溪才能上國三南雲交流道，約需半小時，地方爭取彰南大橋與南雲交流道銜接，初估經費四十多億元。

    雲林縣長張麗善指出，二○二二年彰化縣長王惠美透過立法院交通委員會，向時任交通部長王國材建議在國三林內段增設交流道匝道，透過彰雲大橋連結一四一線道路，獲部長支持，雲、彰隨即簽署共同合作意向書，並辦理林內交流道可行性評估。雲林縣交通工務局長汪令堯表示，考量興建效益、經費、工期及用地，以簡單鑽石型交流道最適合，工工期約九百日曆天。

    汪令堯指出，目前二水、林內到南雲交流道車程分別需半小時、十五分鐘，林內交流道完工後，二水上國道縮短為十五分鐘、林內只要五分鐘，且林內交流道設置有助健全雲林縣及南投、彰化三縣市整體運輸發展，擴大生活圈經濟發展。

    彰化縣副縣長林田富指出，林內交流道增設對彰化、雲林、南投交通、經濟發展有很大助益，特別是彰化二水、田中，加上未來東彰快速道路完成，往來高鐵田中站更方便，彰化縣會全力爭取。

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