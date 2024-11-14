足球社踢下體育班 彰興國中縣長盃奪冠

彰興國中足球代表隊以足球社團之姿打敗體育班的隊伍，完勝奪冠，獲獎的瞬間，學生擊掌歡呼。 （彰興國中提供）

2024/11/14 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕由彰化縣政府主辦的「縣長盃五人制足球錦標賽」正在進行中，這場賽事在鹿港足球公益園區掀起高潮，彰化市彰興國中足球社團一路過關斬將，在八支隊伍中脫穎而出，最終以五比一的懸殊比分，擊敗體育班的鹿港國中隊，成功摘下冠軍！獲獎的瞬間，汗水與付出終化為甜美的果實，學生們擊掌歡呼。

5人制足球賽 大贏鹿港國中

為期十五天的賽事，將於明（十五）日落幕，彰興國中代表隊展現訓練成果，順利通過預賽分組循環賽，並以分組前兩名闖進決賽，面對來勢洶洶的鹿港國中體育班，彰興的學生們不畏強敵，在教練精心布陣下發揮出色的團隊默契，最終以壓倒性姿態拿下國中男生組冠軍，抱回榮耀的獎盃。

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教練布陣對戰宿敵 團結致勝

「內心無比激動，能贏得這場比賽非常開心！」八年級（國二）的隊長曾柏諺賽後表示，這次面對宿敵鹿港國中，心情確實有壓力，過去幾次對戰經驗讓他們深知對手的實力不容小覷。賽前教練吳典平排兵布陣、悉心指導，全體隊員全力以赴，憑藉團結與不放棄的精神，一步步奪下冠軍。

彰化縣足球委員會主委王瑞峰長期支持彰興國中足球社，幫助足球社持續壯大。校長吳麗月說，社團的孩子在練習過程十分辛苦，沒有寒暑假，正是因為體會過程艱辛，苦盡甘來時的喜悅感受特別深刻。

南郭國小傳承 教練延續指導

彰興足球社團從南郭國小一路傳承過來，由當時的教練吳典平持續指導，升上國中後也維持社團的訓練方式，雖然訓練時間比體育班少，但這次面對強敵還是成功拿下冠軍，能有今天的好成績，全靠從國小打下的穩固基礎。

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