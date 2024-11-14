草屯果菜市場暗夜大火 休市5天

草屯鎮農會果菜市場十三日凌晨發生大火，拍賣場一片火海。（民眾提供）

2024/11/14 05:30

拍賣場地付之一炬 幸無傷亡 農會將儘速另覓地點恢復營運

〔記者陳鳳麗／南投報導〕已有七十三年歷史的南投縣草屯鎮農會果菜市場，昨（十三）日凌晨發生大火，拍賣場地付之一炬，鎮農會公告從昨天起一連休市五天，為避免影響菜農和承銷商生計，農會強調，將儘速另覓替代地點重新恢復營運。

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已運到場內果菜 遭燒毀或燻黑

位於草屯鎮芬草路一段的草屯鎮農會果菜市場，昨天凌晨一點半左右突然發生大火，現場冒出熊熊火焰，拍賣場地付之一炬，幸未造成人員傷亡，起火原因有待消防局進一步調查。惟已經運到場內準備拍賣的果菜，即使沒被燒毀，也多半被燻黑，鎮農會昨起公告休市五天。

據了解，草屯鎮農會果菜市場拍賣的水果蔬菜，都是草屯鎮或中部地區的菜農運來銷售，必須持有該市場承銷執照的承銷商才有資格前來拍賣，買下的農產品再分銷給菜販、餐廳或便當店等廠商，除休市外，每日清晨四點三十分到七點為拍賣時間，由於毗鄰原本的榮興零售市場，也有攤販在周遭擺攤。

昨日果菜市場突然發生火災，除造成菜農損失外，承銷商若來不及委託其他地區果菜市場的承銷商代購所需要的果菜，就可能無法繳交貨源給下游客戶。

碧山路市場附近初創 迄今73年

老一輩的草屯鎮民說起果菜市場，都以「營業很久了」來形容，但究竟該市場設置多久？草屯鎮農會表示，果菜市場是在一九五一年設立，當時設置在草屯鎮市中心的碧山路市場附近，後來因為場地不敷使用，才搬到現址興建拍賣場地和一棟辦公廳舍，於一九六九年正式營運。

草屯鎮農會果菜市場自負盈虧，過去有多年生意不佳，但經農會整頓、活化後，近年來已轉虧為盈，昨天發生大火後，農會為避免影響菜農、承銷商生計及下游廠商供貨，表示將儘速另覓替代地點，讓果菜市場早日重新恢復營運。

沒有被燒掉的果菜也被燻黑。（記者陳鳳麗攝）

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