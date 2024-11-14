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    台南傳統市場拚轉型 7處26攤推夜間食堂

    台南傳統市場拚轉型，7處市場26攤推夜間食堂特色料理。 （記者王涵平攝）

    台南傳統市場拚轉型，7處市場26攤推夜間食堂特色料理。 （記者王涵平攝）

    2024/11/14 05:30

    〔記者王涵平／新營報導〕台南傳統市場拚轉型，早市、黃昏市場之外，七處市場共廿六攤推夜間食堂特色料理，驚喜美味琳瑯滿目。

    南市經發局邀市場業者行銷，副局長蕭富仁表示，夜間食堂特色料理有秘境咖啡、日式壽司、鍋燒意麵、燒烤、鱔魚意麵、熱炒、棺材板等，琳瑯滿目的美食，也營造深夜探險般的用餐體驗。

    開元市場的「天天來冷飲」，老闆透過「每天來」的台語發音「Da Gumm Cold Drinks」發想店名，不僅有各式紅茶、奶茶，還有每日限量版隱藏料理。

    文華市場的「福粥伯壽司海鮮粥」，曾經在五星級飯店擔任副主廚的老闆，用中階的價位提供高階的日式料理，連店內的餐具都堅持使用日本製，所有細節相當堅持。

    麻豆市三市場「德春米糕」，以Q彈糯米飯和肉燥香聞名，鋪上一層魚鬆，再佐以兩、三片用糖以及醋醃漬的蘿蔔片，銅板價就可以吃到豐盛餐點。更多市場美食資訊，可查詢台南市市場處官網。

    市場處長王俊博表示，台南傳統市場深夜食堂的推出，不僅是為了滿足晚間消費者的需求，還為當地的市場文化注入新的活力，為提升市場攤位使用效益，推廣多元招租計畫，鼓勵青年加入傳統市場營業，放寬市場營業時間，帶起夜間食堂風潮，如友愛市場、復興市場、開元市場、文華市場等，提升傳統市場服務新亮點。

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