嘉義布袋第三漁港淤積 將抽沙築短堤

嘉義縣布袋第三漁港港口淤積嚴重，水道剩不到一半。（記者蔡宗勳攝）

2024/11/14 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋第三漁港港口淤沙日益嚴重，議員翁聰賢昨總質詢時，抨擊縣府清淤成效不彰，明年又要花錢疏浚，質疑可能剛清完，三週後沙又漂回來，建議向中央爭取經費，在北堤延伸堆置臨時土堤，延緩漂沙速度。農業處長許彰敏表示，今年颱風侵襲次數多，加劇港嘴淤沙，緊急清淤維持暢通外，也將進行短、長期疏浚與延堤工程，希望一舉解決淤積問題。

颱風侵襲次數多 加劇港嘴淤沙

翁聰賢說，漁民一再反映第三漁港淤沙愈來愈嚴重，他也是受害者，日前陪學童騎水上摩托車到外傘頂洲，回程時竟在港口擱淺，由於水上摩托車吃水僅廿公分，淤積嚴重可見一斑。

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北堤長度短 海流一捲沙又進港

翁聰賢表示，第三漁港的北堤長度很短，遇東北季風、海流一捲，沙又進港了，目前漁船遇退潮時常「挫咧等」，縣府雖規劃延伸北堤，但還在評估中，若要等到申請經費、發包施作，至少要三年。

翁聰賢認為，在此期間縣府仍要投入大筆經費清淤疏浚，因而建議縣府向中央爭取經費，在過渡期間先把抽沙用太空包填裝，在北堤延伸堆置當臨時土堤，儘量拉長堤防長度，延緩漂沙的速度。

許彰敏回應說，第三漁港港嘴及對外航道常年受外海漂沙淤積影響，近年淤積情形愈來愈嚴重，已造成第三漁港北側和壽島沙洲連在一起，清淤頻率也從每五年一次到目前每年都進行，尤其今年颱風侵襲次數多，加劇港嘴淤沙，上月進行緊急疏浚。

農業處漁業科表示，短期方案已爭取明年疏浚工程經費一千五百萬元，正辦理設計，將依上月地方說明會建議把抽沙裝袋築短堤擋沙，延長淤沙時間；長期方案將興建延伸堤，正辦理可行性研究評估等事宜，預計明年二月完成評估規劃，未來依據評估結果，辦理興建延伸堤之環評、設計及工程等作業。

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