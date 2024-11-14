議員批人孔蓋成「道路殺手」 中市府︰3成地下化

台中67萬人孔蓋成機車族安全夢魘，建設局指已3成地下化。（市府提供）

2024/11/14 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中有逾六十七萬個人孔蓋成機車族安全夢魘，台中市議員王立任十三日在議會質詢指出，去年有夫妻騎機車壓過人孔蓋摔車受傷，人孔蓋儼然成道路殺手，促市府注意人孔蓋安全規範；建設局長陳大田指出，台中自訂至今已有約近三成、十九萬個孔蓋地下化，市府另自訂規範今年起要求管線機關須自行檢測，市府預計年底抽驗，未達防滑標準即開罰。

台中市議員王立任、張玉嬿、謝志忠與黃守達昨在議會都發建設水利業務質詢中關注人孔蓋的安全與標準，王立任指出，台中市人孔蓋數逾六十七萬個，屢有機車族在馬路上天雨路滑等因素，騎車經過人孔蓋滑倒受傷，人孔蓋儼然成道路殺手，日前就有新婚夫妻騎機車壓過人孔蓋摔車，丈夫手斷需手術，懷有八個月身孕的妻子多處擦傷，幸好胎兒無恙，市府有必要加強規範人孔蓋安全。

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陳大田指出，目前已有十九萬個人孔蓋地下化，約佔三成比例；王立任指出，高雄孔蓋地下化比例已高達七成以上，台中還有很大改善空間。

陳大田指出，孔蓋受車行磨損或卡垢下，會導致防滑係數下降，除持續推動孔蓋地下化外，台中市府已自訂地下管線人手孔蓋防滑標準，今年起要求各管線機關須自行檢測、提報孔蓋防滑系數是否符合規範，建設局預計會在年底開始抽檢，若防滑系數不足就開罰。

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