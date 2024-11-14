《台中》公園遊具未開放 藍委「超齡」試玩

中央公園「飛行美樂地」主題式飛行組合滑梯遊具。（市府提供）

2024/11/14 05:30

限5-12歲使用 挨批做最壞示範 廖偉翔、羅廷瑋︰受邀親身體驗

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨多位議員昨天在議會指控，國民黨立委廖偉翔及羅廷瑋九日在中央公園「飛行美樂地」特色遊戲場未開放前，以檢查名義闖入未開放遊具設施，但遊具只能五歲至十二歲的兒童可以遊玩，兩個三十多歲成人竟然「超齡」率先玩，質疑可能造成遊具的損壞，做了最壞示範，建設局長陳大田也在議場內當場回答，未啟用視同工地，未正式申請進入並不適合。

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議員︰2人以檢查名義闖入 試玩拍片

對此，廖偉翔以及羅廷瑋舉了多位綠營縣市長以及立委開箱的例子，強調不必政治口水，只是為了讓設備更好，但綠議員則反譏，難道二位立委是行政官員？只要未啟用的公設就不應未在公部門陪同下進入，這是基本規則，據了解，建設局調查，當天是廠商「試玩」，二位立委才跟進，會再調查廠商責任。

民進黨議員陳俞融、陳淑華、張芬郁昨天在市議會表示，中央公園「飛行美樂地」特色遊戲場十日開放，但廖偉翔及羅廷瑋竟然在九日以檢查名義闖入遊戲場，而遊具限定在五歲至十二歲才能玩，當場試玩並拍影片，做了最壞示範。

舉縣市長開箱例子 遭質疑非等同標準

廖偉翔、羅廷瑋兩人皆表示，當日有建設局、廠商、工地主任及技師都在場，邀請兩人親身體驗，政治人物開箱遊具並非首例，過去前新竹市長林智堅、高雄市長陳其邁、前屏東縣長潘孟安都有開箱紀錄。

建設局長指不適合 將調查廠商責任

不過，外界質疑「縣市首長開箱跟民代在未通知主管單位情況下『刷臉』入內拍片玩遊具，不是等同的標準」，一般民眾及其他民代可以比照辦理嗎？

建設局長陳大田表示，未開放之前就進去使用是不適合的行為，會了解情形，請廠商說明，若未報備，將會視情節處分，而當天現場的確沒有建設局人員，表示未來如果各界針對未用的公設，要會勘或觀摩，應通報主辦單位才適宜。

綠營議員質疑藍營立委在中央公園飛行美樂地未開放，先超齡試玩。（記者蘇金鳳攝）

國民黨立委廖偉翔（左）、羅廷瑋（右）遭質疑超齡試玩遊具。（翻攝廖偉翔臉書）

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