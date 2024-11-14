竹縣總圖「鋁皮屋」優化 經費追加50萬

新竹縣立總圖書館新建工程主體建築已完成96%，但卡在「鋁皮屋」事件，縣議員歐陽霆關切改善方案、具體時程。 （記者廖雪茹攝）

2024/11/14 05:30

被嫌醜像鐵皮加蓋 文化局︰採天際線收邊輕量化方案

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立總圖書館新建工程主體建築已完成九十六％，目前正進行景觀工程，預計今年年底完工，希望順利銜接室內裝修工程，於二○二五年底開館營運；但卡在「鋁皮屋」事件，縣議員歐陽霆昨天在議會質詢關切改善方案、具體時程。文化局表示，目前確定採天際線收邊輕量化方案，刻正提請建築師進行優化方案三D模擬圖繪製中，預估增加約五十萬元經費。

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不拆除鋁板屋面 12月辦說明會

縣府文化局代理局長朱淑敏坦言，為辦理新總圖頂層四樓屋面（鋁合金烤漆鋁板）改善工程，致主體部分景觀工程無法進行。但因內部裝修工程招標作業正簽辦中，最快這個月底公告上網，如順利發包，主體建築工程擬採部分完工驗收的方式因應，以免影響後續期程，縣府仍力拚明年底開館。

歐陽霆直言，自己和許多民眾都覺得新總圖「很醜」，像鐵皮加蓋「鋁皮屋」。他追問「斥資約九．五億元的重大公共工程，竟出現這樣的品質，到底是誰核准這樣的設計通過的？」也擔心未來再投入改善經費，整體造價恐逾十億元，要全民買單，相信大家都不能接受。

歐陽霆話鋒一轉，也批評縣長和文化局代理局長根本代罪羔羊，在幫前任局長擦屁股！並直言，「縣長在總圖設計得到國家卓越建設獎的時候就沾沾自喜，但出現問題後，就閃到幕後」，認為應該要拿出魄力承擔。

主體建築完成96％ 估年底完工

朱淑敏指出，建築師日前提出新總圖四樓屋面頂樓八個改善方案，綜合考量安全性、日後維護及經費等可行性，無論是外掛附加格柵、包板或是噴漆改變顏色等，將面臨耐候性不佳等風險，因此目前確定採天際線收邊輕量化方案，刻正提請建築師進行優化方案三D模擬圖繪製中，預計議會定期會結束後在十二月舉辦說明會。改善方案不會拆除鋁板屋面，預估將增加約五十萬元經費。

文化局表示，總圖為地下二層樓及地上四層樓建築，可容納館藏冊數五十萬冊／件的圖書及資料。新建工程主體建築已完成九十六％，目前正進行景觀工程，預計今年年底完工。

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