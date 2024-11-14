被投訴不合法 休閒農場批竹市府刁難

新竹市議員陳建名昨議會質詢，市民投訴港南公園附近的一處育兒休閒農場遭檢舉採預約制規避稽查且不合法，業者批竹市府刁難。（陳建名提供）

2024/11/14 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員陳建名昨議會質詢，市民投訴港南公園附近的一處育兒休閒農場遭檢舉採預約制規避稽查且不合法，農場內有廿多隻動物供遊客餵食，農場除收取門票，也讓羊或羊駝等動物在開放空間行動，是否違反動保法，甚至動物的排泄物如何處理，農地卻非農用反成觀光休閒場所，不僅對動物不友善，遊客前往也未有保障，要求市府除開罰，也應加強輔導或稽查。

市府︰持續輔導業者

市府產發處長許智堡表示，市府從去年接獲檢舉，就依動保法未取得動物展演申請而開罰，至今開罰四次已罰五十萬元，有關農地非農用部分，也移給地政處依區域計畫法處理，市府也持續輔導業者能朝合法的休閒農場方向申請，包括設施規範等都需符合相關規定，且只要民眾檢舉，就會前往稽查或開罰，也提醒業者要依法提出相關申請。

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業者說，一公頃以上可申請休閒農場，而他們農場一．八公頃，且至少有○．八公頃種植牧草，確實有農業行為，去年申請合法立案，被市府以各種理由刁難，包括農業面積沒達六成，理由是養羊、鹿、馬不算家畜，但動保所開會時也證明，這些動物都是法規內的家畜，該農場農業面積已達七成。

業者強調，當初向市府申請時，承辦人員表示等農場弄好再申請，但投入後，市府以各種方式刁難。關於動物展演，其他縣市都有法規可開放營業登記，新竹縣市卻沒有，導致新竹地區一個合法休閒農場都沒有，實在不合理。

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