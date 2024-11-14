前11月來台觀光客649萬人次 觀光署祭機票買3送1衝量

來台自由行旅客參加遊台灣金福氣抽獎活動。（交通部觀光署提供）

2024/11/14 05:30

〔記者蔡昀容、王憶紅／台北報導〕國際來台客今年截至十一月十二日，達六四九萬人次，超過去年水準。觀光署表示，台灣觀光雖受地震等因素影響，但整體市場穩步成長，會持續把握第四季衝刺。

今年來台旅客累計六四九萬人次，超過去年全年六四八萬人次。觀光署第四季衝刺措施，包括高鐵兩人同行一人免費、國際自由行旅客加碼抽「遊台灣金福氣」五千元，在日本、泰國、菲律賓、新馬、印尼等客源市場，推機票買三送一等優惠。

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不過，觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧認為，和其他國家相比，台灣沒有把握三年疫情，升級各地景點、新增亮點，難吸引國際客甚至重遊客。

星野集團台灣總代理／代理湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎表示，日本觀光產業在疫情三年期間，做了飯店硬體整建、軟體提升甚至地方創生等，疫情一過，再加上日圓貶值，立即吸引到全球觀光熱潮，台灣觀光產業在疫情期間則多搶疫情財，浪費了黃金時間。

湯桂禎也說，政府宣傳台灣觀光，不能去年的主題是高山、今年是單車、明年是鐵道，可能單一主題至少要推廣十年以上，讓外國人想到台灣，就有一個明確的觀光旅遊主題。

觀光署長周永暉表示，疫情期間有整頓硬體，但也坦言「確實可以再加強、再加大力道」，觀光署盼透過全國景區會議，將國家級景區推上國際行銷，而景區建設應與活動連結，需要縣市政府一同努力。

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