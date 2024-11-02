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    誣陷靠BNT疫苗Ａ一億美元／吳子嘉連敗 再判賠蘇貞昌90萬

    吳子嘉（左）公開稱蘇貞昌（右）靠BNT疫苗A了1億美元，北院認定吳未經合理查證，判吳應賠償蘇貞昌九十萬元，可上訴。（本報合成）

    吳子嘉（左）公開稱蘇貞昌（右）靠BNT疫苗A了1億美元，北院認定吳未經合理查證，判吳應賠償蘇貞昌九十萬元，可上訴。（本報合成）

    2024/11/02 05:30

    〔記者溫于德／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉去年在節目上指前行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中「靠BNT疫苗Ａ了一億美元」，陳、蘇各自提告，各求償一千萬元。台北地院七月先認定吳發表言論前未經合理查證，損及陳時中名譽，判吳應賠償陳時中三百萬元，已上訴；北院昨亦以相同理由，判吳應賠償蘇貞昌九十萬元，可上訴。

    上回判賠陳時中3百萬

    吳子嘉去年五月二十日、二十一日在網路節目中提到，陳時中在BNT疫苗採購過程，有立委吳秉叡、信東製藥介入，衛福部匯出定金五千萬美元，採購價格與實際有一億美元價差，指責陳時中、蘇貞昌等人在採購過程有貪污或貪污未遂情況。

    蘇貞昌認為吳子嘉為圖個人利益及話題性，散布不實言論，又未能提出合理查證的資料，網路傳播速度極快，已嚴重損害他的名譽，提告求償一千萬。

    吳子嘉答辯，他的消息來源是上海復星公司台灣代理人王國綸，且疫情嚴重爆發期間，民眾首要關心政府盡快採購國際認可的疫苗，他針對政府採購疫苗一事發表言論，具公益性質，屬可受公評之事。

    北院依據王國綸在陳時中告吳子嘉案時的證詞，認為王國綸從未對吳子嘉說過「蘇貞昌與陳時中會因BNT疫苗採購貪污或收取回扣、可獲不法利益一億美金」，陳與時任東洋公司董事長林全也證稱否認曾見過所謂的衛福部「合約草案」，法官認為這份吳稱的合約草案可疑，難以作為證據。

    法官依此認定吳子嘉以不實言論指摘貶損蘇貞昌名譽，確實侵害蘇的名譽權，判吳應賠償九十萬元。

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