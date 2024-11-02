WOAH認證 台灣列非洲豬瘟非疫國

農業部表示，我國已獲得世界動物衛生組織認定為非洲豬瘟非疫國。（資料照）

2024/11/02 05:30

我國和日本是東亞唯二國際認可 外銷利多

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國嚴守非洲豬瘟有成，農業部昨表示，世界動物衛生組織（WOAH）於十月卅一日已正式將我國列於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表，我國和日本是東亞唯二國際承認的非洲豬瘟非疫國，對我國推動畜牧業永續發展具指標性意義。

繼我國被認定為口蹄疫與羊痘非疫區後，WOAH也正式認可我國為非洲豬瘟非疫國。農業部表示，非洲豬瘟於二○一八年在多國爆發，我國當時立刻成立非洲豬瘟中央災害應變中心，結合中央與地方，並與中華郵政、桃機、各獸醫院校團體及養豬與肉品產業等民間單位合作，落實邊境查驗、圍堵走私、推動廚餘高溫處理與再利用檢核。

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對海漂豬、病死豬等監測處置嚴格執行，屠宰衛生檢查、強化全國防疫網絡定期查核豬場管理並提升生物安全、電商平台管理、後市場查緝、擴大實驗室檢測量能等多項重要工作，經多次盤點與專家會議討論，確認我國不論是牧場或野外環境都沒有非洲豬瘟病毒。

我國於今年七月向WOAH遞交資料說明我國已符合非洲豬瘟非疫國標準，經審核後，獲WOAH認定列入非洲豬瘟自我聲明非疫國名單。農業部指出，這代表WOAH對我國動物防檢疫的努力成果提供強而有力國際認證，並展現我國在維護疫病清淨狀態與畜牧產業發展穩定表現，也是政府跨部門合作與公私協力的成功範例。

台灣豬正洽談星、馬市場

農業部表示，獲WOAH認定為非洲豬瘟非疫國，對台灣豬肉產業發展將有深遠影響，並取得國際市場優勢。另我國也已向WOAH遞件申請傳統豬瘟非疫國認定，可望於明年五月在WOAH大會被認可，我國將成為全球少數可清除三大重要豬隻傳染病的國家。

我國已可輸銷種豬及生鮮豬肉至菲律賓，目前也正在洽談新加坡及馬來西亞等生鮮豬肉外銷市場。

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