康芮豪雨沖掉鹹水風 農民：及時雨

康芮颱風帶來「鹹水風」，好在颱風出海後，引進豪大雨，沖刷葉片上的鹽分，圖為瓜農在颱風過後整理幼苗。（記者顏宏駿攝）

2024/11/02 05:30

去年小犬颱風「乾颱」有風無雨 鹽霧留在葉片造成嚴重災損

〔記者顏宏駿／彰化報導〕康芮颱風過境台灣之後，在中部地區引進豐沛的西南氣流，連下一整晚的豪大雨。彰化的農民表示，颱風來襲時刮起十級強風，這屬於「鹹水風」，葉菜類必死無疑，好在強風之後帶來豪大雨，把葉片上的鹽分沖刷掉，大大減少農業災損，可說是一場「及時雨」。

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青椒、水稻 受損可望減少

溪湖果菜市場總經理徐鉦傑說，去年小犬颱風有風無雨，「乾颱」災損相當嚴重，正是因為「鹹水風」所帶來的災害，而康芮颱風確實也帶來「鹹水風」，但在出海之後，即轉為南風，也就是俗稱的「回南」，引進了西南氣流，整夜的豪大雨把鹹水沖刷掉，讓災損大大減少，但能減緩到何種程度，還待觀察。

大城鄉許姓農民說，他種植青椒，受到這次颱風影響，鹽分恐附著在葉片上，兩分地原本他預估可能會全數乾枯，但因十月三十一日晚間大雨，若幸運的話，滿園的青椒將會得救，因此這場雨可說是一場「及時雨」。

但種植香菜的顏基平說，香菜十分嬌嫰，雖然颱風出海後有豪大雨，但之前刮強風兩天，大部分的香菜還是受到損害。

前台中區農改場副場長高德錚說，高鹽分的氣流帶進陸地，產生鹽霧，農民稱為「鹹水哀」或「鹹水風」，這有如對植物噴鹹水，經太陽光的照射或焚風蒸發後，鹽分附著在葉面，就產生傷害，通常「闊葉植物」附著的面積大，傷害較大，例如落花生、芝麻，而稻子因為有葉脈，鹽水附著在葉片尖端形成「臭乾尾（台語，葉片末端乾枯之意）」，鹽霧對農作的影響程度不一。通常颱風都是有風有雨，雨水會把鹽分洗掉，去年小犬颱風沒有下雨，災情就非常嚴重。

圖為瓜農拆除覆蓋網。（記者顏宏駿攝）

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