颱風攪局 日月潭花火節延至11月16日

日月潭花火節因康芮颱風延至16日，但潭區飯店、民宿在處理住客訂房延期、取消或退款時，卻出現不同調的情況。（記者劉濱銓攝）

2024/11/02 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭花火節原定今日舉辦台哥大花火音樂會，但受康芮颱風影響，活動決定延至十六日，潭區飯店近日忙著處理訂房改期或取消事宜，住客大多將訂房延至十六日，但也有人二日照常入住，惟有部分網友反映，民宿不給延期、取消也不退押金，潭區旅宿業的處理標準「不同調」，讓遊客頗為困擾。

民宿不給延期、取消或退費 遊客抱怨

日月潭風景區管理處表示，為演出團體，觀眾與設施安全，才將二日的水社中興停車場花火音樂會延至十六日，連同在向山遊客中心的日月潭紅茶文化季也延至十六、十七日，十六日的演唱會與花火表演，民眾可免費欣賞。

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潭區飯店業者說，原本二日的花火節訂房早已客滿，但因颱風攪局，近日都忙著更改訂房事宜，有不少民眾將訂房順延至十六日，因十六日訂房已九成滿，在可釋出房間有限的情況下，加上取消住房會酌扣訂金，有不少人仍選擇二日如期入住。

有民眾在網路抱怨有的民宿不給取消、延期或退費，台灣民宿協會理事長彭成裕表示，依照訂房定型化契約，在入住前一天取消住房可扣八十％訂金，在入住前二至三天可扣七十％訂金，消費者若與民宿未有特別約定，可依此爭取權益。

惟民宿因活動延期，住客要求退房、退款，一間民宿房間最多十五間，若被退光對業者是一大損失，已準備的餐食成本都要自行吸收。

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