颱風橫掃合歡山設施 7日重新開園

武嶺、合歡遊客中心停車場繳費亭被強風吹趴、設施嚴重毀損。（林保署南投分署提供）

2024/11/02 05:30

合歡東峰、合歡尖山步道、滑雪山莊和松雪樓、合歡山莊 都暫停開放

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕康芮颱風讓合歡山風速打破紀錄，前日颳起十七級強陣風，合歡山上遭強風吹襲滿目瘡痍，武嶺亭毀損，周邊武嶺、昆陽廁所以及三座停車場設施嚴重毀損，台十四甲線標誌被吹跑、號誌故障，埔里工務段今日將進場修復，而合歡山森林遊樂區則延長休園，七日重新開園。

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武嶺亭、廁所、停車場 展開修復

合歡山上遭暴風肆虐，包括武嶺、昆陽等多支「鏡頭君」陣亡；台十四甲線從霧社到大禹嶺路段滿布倒木、落枝，埔里工務段昨日白天則同時有廿部大型機具進入清理，至於沿路標誌毀壞或吹飛、號誌故障…等問題，昨已備好料，今天會進場修復。

林管署南投分署轄管的合歡山國家森林遊樂區也遭重創，該分署表示，武嶺亭屋簷的瓦片被吹落，武嶺及昆陽公廁屋瓦及天花板部份吹落、設施受損。委外的武嶺及合歡山莊停車場繳費亭被吹趴、電訊中斷、設備全毀，昆陽停車場繳費資訊設施也損壞，近日將進行修復。

此外，松雪樓客房陽台抗風玻璃破損掉落；合歡山莊及後方電信基地台設施吹倒、屋頂鐵皮吹損，山莊大門吹損造成室內浸水及貨物零散。

因要展開整理和修復工作，須延長合歡山森林遊樂園休園時間，包括合歡東峰、合歡尖山步道、滑雪山莊和松雪樓、合歡山莊都暫停開放至六日，七日才重新開園。

另縣內的水里鄉往信義鄉的省道台十六線民和路段，因濁水溪暴漲導致排水溝無法宣洩，道路淹水封閉，並造成民和國中、國小昨停班課一天，公路局信義工務段派出機具清疏，昨日下午已完成搶通。

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