全台農業損失近3億 蒜頭重傷

南市外海的蚵棚一夜之間被海浪沖毀約五六○○棚，破損的蚵棚被沖上岸，慘不忍睹。（南市漁港所提供）

2024/11/02 05:30

〔記者楊媛婷、楊綿傑／台北報導〕康芮颱風帶來驚人風力與雨勢，農業部彙整各縣市政府資料，截至昨日下午五時，全台農業損失近三億元，蒜頭損失最嚴重、農損金額達四一一六萬元。

農糧署彙整統計，全台累計農損金額達二億七七三九萬元，以雲林最嚴重、達一億五○○九萬元，台東、花蓮、宜蘭分別為三七七四萬元、一八八三萬元、一五五八萬元；若以作物區分，主要受損為蒜頭，金額超過四千萬元，其次為食用玉米、釋迦、二期水稻及花生等。

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農糧署副署長姚志旺指出，釋迦受損嚴重，初步評估可能減產三成以上。另將協調農民團體滾動釋出倉儲蔬菜，並持續與賣場合作推優惠高麗菜專區措施。

北農副總路全利表示，北農下週起在台北兩百卅多家超市提供馬鈴薯、胡蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、青花菜、玉米筍、鮮香菇、高麗菜、杏鮑菇九項平價蔬菜，總量預計七十噸。

326所學校受災 金額逾億元

學校災損部分，教育部校安中心統計，初估約三百二十六校受災，金額超過一．一億元，受災校數以花蓮縣五十九校最多，其次是新北市四十九校、台南市三十校。

康芮颱風強陣風把花蓮民宅鐵皮屋頂颳到田裡面，讓農民完全不知道找誰賠。 （玉溪農會提供）

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