北北基路樹倒滿街 外出像比障礙賽

台北市成功高中旁路樹橫跨整條馬路。（記者劉力仁攝）

2024/11/02 05:30

昨沒放颱風假被罵爆 民眾抱怨：政府應先清理路面

〔記者甘孟霖、楊心慧、黃子暘、劉宛琳／綜合報導〕康芮颱風的強風大雨，在北北基都會區造成許多樹木傾倒、招牌或屋頂鐵皮被吹落路面，導致交通受阻。三市民眾昨天冒雨上班上學，不管開車、機車族甚至步行，都宛如「越野障礙賽」，塞車比往常更嚴重，抱怨政府應先清理路面後再讓民眾上班上學。

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3市長：風雨量未達停班課標準

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑的臉書昨都被不少民眾留言批評，不過三位市長都表示，根據中央氣象署、天氣風險公司的專業數據，昨天的風力、雨量未達到停班停課標準，所以正常上班課。

台北市交控中心指出，昨天上午下雨，不少原本騎機車的民眾改成開車，上班尖峰時段的壅塞比以往週五更嚴重。至於道路上隨處可見的傾倒路樹，北市府表示，已動員清潔隊員清理，截至傍晚，各幹道的樹木、大型招牌或鐵皮等已大致清理完成。

北市前晚八時宣布昨天正常上班上課，不過市區在深夜仍風強雨驟，有里長建議市府應考量災後重建、再放一天假；昨天也有不少民眾到蔣萬安臉書留言質問「滿地都是碎玻璃，道路被傾倒的樹木擋住，怎麼上班？」「路樹倒一堆，開車被迫跨越雙黃線閃躲路樹招牌！」「樹木倒在汽機車上，沒移開怎麼上班？」「山陀兒沒風災放假兩天，這次風災嚴重卻要大家上班」。

娃娃車、輪椅族、行人被迫走上馬路

新北及基隆市統計至昨日，分別有一千二百多件、二百多件的樹木傾倒。新北陳先生在侯友宜的臉書留言指，華中橋下的中和端有一堆路樹傾倒後未及時清理，上班騎車「以為在越野賽」；另有民眾批評新店區新坡一街到下午仍滿目瘡痍、樹木傾倒，希望市府儘速排除；三重區葉小姐表示，人行道被樹木擋住，娃娃車、輪椅族、行人都被迫走上馬路，人車爭道險象環生。

基隆市的人工草皮也被強風掀起，民眾批評，請謝國樑不要再鋪假草皮了，畫蛇添足，「在罷免案平安下莊後，原形畢露。」

卓揆：地方政府有颱風假機制

行政院長卓榮泰昨天赴立法院備詢，被問到上班是否順利？他表示，平常走的路還有大樹橫跨在中間，繞了一下。希望北市市容能夠在有效率管理下，儘速恢復，讓市民恢復正常生活。

對台灣颱風假怎麼放，各縣市不同調，未來是否由中央統一宣布？卓榮泰指出，依照天然災害停止上班上課的相關辦法，制度行之多年，地方政府也都有相當機制；氣象署只能以更多的時間、更精確的數字提供給地方政府參考。

康芮颱風造成北市許多路樹傾倒，昨日上班時間尚未清除完畢。圖為安和路樹木橫躺在車道、人行道，汽機車左躲右閃，行人也被逼得走上馬路。（記者甘孟霖攝）

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