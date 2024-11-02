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    首頁　>　生活

    17級風襲豐濱 石梯漁港膠筏沖上岸

    75歲胡阿公的膠筏被沖上岸，上面的竹片都被浪打壞了，恐1個月不能抓魚。（民眾提供）

    75歲胡阿公的膠筏被沖上岸，上面的竹片都被浪打壞了，恐1個月不能抓魚。（民眾提供）

    2024/11/02 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕颱風康芮前天從台東縣成功鎮登陸，隔壁的花蓮縣豐濱鄉也遭遇眼牆旁強風巨浪，台十一線新社、立德等五處路段路基遭浪襲掏空，只能通單線，八里灣部落也因花五十一線坍方成為孤島，石梯港的船隻、膠筏繫纜不堪十七級強風而斷裂，漁民損失慘重。

    康芮颱風登陸後，豐濱鄉刮起十七級陣風，石梯漁港碼頭滿地是大浪淹過後留下的漂流木，進港避風的漁船、膠筏有的繫纜斷裂、船隻破損及引擎葉片損壞，七十五歲胡姓漁民膠筏遭巨浪沖上岸，看著嚴重毀損「至少要修一個月」的膠筏，嘆息說「不能抓魚要沒飯吃了」！漁會理事長張國賢說，不少船隻翻覆、甚至有被沖到外海後再漂回來，漁港北側野溪暴漲過後，淤積砂石已堵塞到航道中間，「希望政府快幫忙」！

    台11線5掏空路段暫單線通行

    颱風湧浪也使台十一線路基被掏空。豐濱鄉長邱福順說，新社段四十三．五Ｋ海側路基掏空五十公尺，相當危險，通往八里灣部落的花五十一線鄉道六Ｋ+七百坍方、車輛無法通行，部落變孤島，其他還有猴子山農路、花六十四線瑞港公路倒木坍方都在搶修中，今年颱風天災多，希望縣府多幫忙。

    公路局花蓮工務段表示，台十一線被浪襲掏空路段分布於新社、立德，大大小小共五處，暫維持單線通行，由於尚可通行，先擺放交通錐，後續將打鋼軌樁加固保護路基。

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